Οι αστυνομικές Αρχές της Ρόδου εξετάζουν μία καταγγελία τουρίστριας στη Ρόδο, η οποία υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα προσβλητικής συμπεριφοράς από υπάλληλο που της παρείχε υπηρεσίες μασάζ σε ξενοδοχειακή μονάδα της επαρχιακής οδού Καλλιθέας, όπου διέμενε.

Η γυναίκα από τη Γερμανία, κατήγγειλε άμεσα το συμβάν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη του 50χρονου εργαζομένου στο spa, ο οποίος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη θέση του απέναντι στην πελάτισσα.

Σύμφωνα με την Δημοκρατική, η νεαρή γυναίκα, ηλικίας 25 ετών, αναζήτησε όπως κάθε επισκέπτης μια υπηρεσία χαλάρωσης, ωστόσο, όπως ισχυρίζεται, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ο μασέρ φέρεται να ξεπέρασε τα όρια του επαγγελματικού κανονισμού και να προχώρησε σε ενέργειες που, κατά τους ισχυρισμούς της, προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Οι αστυνομικοί, δίνοντας προτεραιότητα στη συγκεκριμένη υπόθεση λόγω της φύσης της καταγγελίας, μετέβησαν στο ξενοδοχείο της επαρχιακής οδού Ρόδου Καλλιθέας προκειμένου να εντοπίσουν τον εργαζόμενο που φέρεται να εμπλέκεται. Στόχος τους ήταν τόσο η συλλογή στοιχείων από τον χώρο όσο και ο εντοπισμός του ίδιου του υπαλλήλου, ώστε να μη δοθεί χρόνος για τυχόν αλλοίωση δεδομένων ή φυγή.

Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε στον χώρο εργασίας του και συνελήφθη χωρίς αντίσταση. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για την πράξη που του αποδίδεται, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο για περιπτώσεις προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.