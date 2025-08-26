Συνελήφθη την Τρίτη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης καθώς φέρεται να ευθύνεται για τέσσερις πυρκαγιές που σημειώθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχές κοντά σε ευαίσθητες δομές.

Η σύλληψη έγινε κατόπιν εντάλματος της Τακτικής Ανακρίτριας του 3ου Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά από πολύμηνη και συστηματική έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε., η οποία διήρκησε περισσότερο από δύο μήνες.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ο 48χρονος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση.

Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις 18 και 19 Ιουνίου 2025, καθώς και στις 14 Ιουλίου 2025, σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων από σημεία κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης και στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ Παλλήνης.