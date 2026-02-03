Συνελήφθη ο 19χρονος που «γάζωσε» κατοικία και όχημα 34χρονου σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός εμφανίστηκε τη Δευτέρα στο αστυνομικό τμήμα Αρχανών Αστερουσίων και ακολούθησε η σύλληψή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (01/02) και ο 34χρονος υπέδειξε τον 19χρονο ως δράστη. Υπενθυμίζεται πως ο νεαρός πυροβόλησε μία φορά το αυτοκίνητό του, δύο φορές το σπίτι του και τράπηκε σε φυγή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη χθες (02.02.2026) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων 19χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για άσκοπους πυροβολισμούς και Νομοθεσία περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε ξημερώματα της 01.02.2026 σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο 19χρονος προέβη στη ρίψη άσκοπων πυροβολισμών στην οικία και σε όχημα ιδιοκτησίας 34χρονου ημεδαπού προκαλώντας φθορές.

Άμεσα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε και συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.