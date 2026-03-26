Συνελήφθη, στη συμβολή των οδών Βρανά και Μωραΐτη, στην Ελληνορώσων, ο 35χρονος άνδρας, ο οποίος το πρωί της Πέμπτης (26/3), επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς, στους Αμπελόκηπους, τραυματίζοντας έναν εξ αυτών.

Το χρονικό της υπόθεσης

Άνδρας με ψυχικά προβλήματα «έσπειρε τον πανικό» στους Αμπελόκηπους το πρωί της Πέμπτης (25/03). Κατά τις 9:30, αστυνομικοί έφτασαν στην οδό Ροστοβίου με σκοπό να πάρουν έναν 35χρονο με ψυχολογικές διαταραχές για ακούσια νοσηλεία. Όταν ο νεαρός τους αντιλήφθηκε, τους επιτέθηκε με τσεκούρι.

Ο 35χρονος τραυμάτισε έναν αστυνομικό και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.