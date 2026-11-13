Συνελήφθη ο αδερφός του Πύρρου Δήμα, Οδυσσέας, για χορήγηση ντόπινγκ σε αθλητές. Το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, οι αστυνομικές Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον 58χρονο, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση των νόμων που αφορούν τον αθλητισμό και τα επιβλαβή φάρμακα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε κατόπιν πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), ο Οδυσσέας Δήμας, με την ιδιότητα του προπονητή άρσης βαρών, προέβαινε, από τον Απρίλιο του 2024, στην προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ, χαπιών και ενέσεων σε αθλητές.

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Χορηγούσε «οξανδρολόνη» και στον ανήλικο γιο του

Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε περίπτωση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας και σε ανήλικο αθλητή, ο οποίος είναι ο γιος του, κατά τη διάρκεια αγώνα. Στον ανήλικο ανιχνεύθηκε η ουσία «οξανδρολόνη» που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Για την ανωτέρω υπόθεση είχαν επιβληθεί ποινές αποκλεισμού στον 58χρονο προπονητή, Οδυσσέα Δήμα, και στον γιο του.

Βίντεο με τις ουσίες που εντοπίστηκαν στο σπίτι και στα γυμναστήριά του:

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία και χώρους αθλητικών εγκαταστάσεών του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

871 τεμάχια (δισκία, αμπούλες) παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ,

17 δελτία αθλητών,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

μια συσκευή τηλεφώνου και

15.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ., τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό για την ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών. Ο Οδυσσέας Δήμας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού και επιβλαβών φαρμάκων οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Γιατί είναι επιβλαβής η «οξανδρολόνη»

Η οξανδρολόνη είναι ένα συνθετικό αναβολικό ανδρογόνο στεροειδές, το οποίο αποτελεί παράγωγο της διυδροτεστοστερόνης. Αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960 και χρησιμοποιείται αυστηρά με ιατρική συνταγή για συγκεκριμένες παθήσεις που προκαλούν απώλεια μυϊκής μάζας και βάρους.

Η οξανδρολόνη είναι ιδιαίτερα δημοφιλής εκτός ιατρικού πλαισίου στον χώρο του bodybuilding και του αθλητισμού, καθώς αυξάνει τη σύνθεση πρωτεϊνών και τη δύναμη, χωρίς να προκαλεί έντονη κατακράτηση υγρών. Για τον λόγο αυτό θεωρείται λανθασμένα από πολλούς ως «ήπιο» στεροειδές, την ώρα που συγκαταλέγεται στις απαγορευμένες ουσίες από τον WADA.

Οι κίνδυνοι που κρύβει η ουσία