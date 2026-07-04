Στην επικαιρότητα βρέθηκε τις τελευταίες ώρες το Καστελόριζο, έπειτα από ένα επεισόδιο το οποίο οδήγησε στη σύλληψη ενός αγροτικού γιατρού, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα στο νησί περίπου έναν μήνα νωρίτερα.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο γιατρός εξέφρασε δημόσια παράπονα για τις συνθήκες διαβίωσης και στέγασης. Ωστόσο, τοπικοί παράγοντες αναφέρουν στη Ζούγκλα μια διαφορετική πτυχή, σημειώνοντας ότι η Δημοτική Αρχή του είχε παραχωρήσει οικία, παρά το γεγονός ότι δεν είχε σχετική νομική υποχρέωση, ενώ συμπληρώνουν πως ο συγκεκριμένος είχε δημιουργήσει και στο παρελθόν αντίστοιχες προστριβές στην Τήνο, απ’ όπου και είχε απομακρυνθεί.

Δείτε βίντεο από τη σύλληψη του γιατρού:

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν ο γιατρός ζήτησε τη μετακίνησή του με ασθενοφόρο για ένα κοντινό περιστατικό που μπορούσε να πάει με τα πόδια, με αποτέλεσμα το όχημα να προκαλέσει υλικές ζημιές σε τέντα καταστήματος λόγω της στενότητας του δρόμου.

Η λογομαχία που ακολούθησε μεταξύ του γιατρού και του ιδιοκτήτη του καταστήματος οδήγησε σε υποβολή μήνυσης κατά του γιατρού για απειλή, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, απ’ όπου στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Ο γιατρός τελικά παραιτήθηκε. Μετά την υποβολή της παραίτησής του, σύμφωνα με πληροφορίες της Ζούγκλας, διαμένει προσωρινά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ ο Δήμος Καστελόριζου εξετάζει το ενδεχόμενο νομικής προσφυγής, προκειμένου να προστατεύσει τη φήμη του νησιού από τη δυσφήμηση.

Παράλληλα, οι τοπικές Αρχές και το ιατρικό προσωπικό διαβεβαιώνουν στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα ότι το Κέντρο Υγείας παραμένει πλήρως στελεχωμένο.

Θέση για το ζήτημα πήρε αμέσως και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μέσω ανάρτησής του ξεκαθάρισε ότι το συμβάν αποτελεί μια καθαρά ιδιωτική αντιδικία, χωρίς καμία απολύτως σύνδεση με τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι η 2η Υγειονομική Περιφέρεια είχε ήδη κάνει δεκτή την παραίτηση αγροτικών γιατρών, λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, φροντίζοντας παράλληλα για την άμεση αντικατάστασή τους με μία γενική και μία αγροτική γιατρό, διασφαλίζοντας έτσι ότι το ακριτικό νησί δεν θα μείνει ούτε στιγμή χωρίς υγειονομική θωράκιση.