Συνελήφθη ο Δήμαρχος Στυλίδας, Ιωάννης Αποστόλου για την μεγάλη φωτιά στην Βοιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατασκευαστική εταιρεία που συνδέεται με τον δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Ο δήμαρχος Στυλίδας Ιωάννης Αποστόλου συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας των διωκτικών αρχών για την μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Βοιωτία και επεκτάθηκε γρήγορα τις προηγούμενες ώρες στην Αττική προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διωκτικές αρχές ενοχοποιούν την ιδιαίτερη σχέση του δήμαρχου Στυλιδας με την κατασκευάστρια εταιρείας του εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

Με λίγα λόγια η εταιρεία αυτή κατασκεύασε το δίκτυο που προμηθευόταν ηλεκτρικό ρεύμα απο το Αιολικό Πάρκο για να κάνει διανομή στο υπόλοιπο δίκτυο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο η κατασκευαστική εταιρεία ανήκει και μετοχικά στον δήμαρχο Στυλίδας.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) το όλο σύστημα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού φορτιού παρουσίαζε κατασκευαστικές αστοχίες.

Η φωτιά φαίνεται πως προκλήθηκε από σπινθήρες στα καλώδια μεταφοράς της ενέργειας που έγιναν αιτία να ξεκινήσει η εστία της μεγάλης φωτιάς.