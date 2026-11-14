Στην ταυτοποίηση δύο ανδρών, ηλικίας 30 και 34 ετών, που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων, αυτοσχέδιων αγώνων πυγμαχίας σε δημόσιο πάρκο στη Θέρισο του Δήμου Ηρακλείου, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του νόμου περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, ενώ ο 30χρονος συνελήφθη επιπλέον για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, καθώς σε έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης και μία ζυγαριά ακριβείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, η εξιχνίαση επετεύχθη έπειτα από συγκέντρωση, ανάλυση και αξιοποίηση προανακριτικού υλικού που ακολούθησε δημοσιεύματα για την υπόθεση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 34χρονος, με την ιδιότητα του εκπαιδευτή πυγμαχίας, διοργάνωσε αυτοσχέδιο αγώνα σε δημόσιο χώρο στον οποίο συμμετείχε ο 30χρονος, χωρίς την απαιτούμενη άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης, σε ακατάλληλο χώρο και χωρίς την προβλεπόμενη ιατρική κάλυψη, εκθέτοντας σε κίνδυνο τους συμμετέχοντες.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει:

“Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης από το Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, κατόπιν δημοσιευμάτων για αυτοσχέδιους αγώνες πυγμαχίας σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου και έπειτα από συγκέντρωση, ανάλυση και αξιοποίηση προανακριτικού υλικού, ταυτοποιήθηκαν δύο (2) ημεδαποί ηλικίας 30 και 34 ετών για την εμπλοκή τους στην υπό διερεύνηση υπόθεση.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Νόμου περί Ερασιτεχνικού και Επαγγελματικού Αθλητισμού, ενώ ο 30χρονος συνελήφθη επιπλέον για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, ο 34χρονος ως εκπαιδευτής πυγμαχίας, διοργάνωσε αυτοσχέδιο αγώνα πυγμαχίας σε δημόσιο χώρο στον οποίο συμμετείχε ο 30χρονος, χωρίς να διαθέτει απαιτούμενη άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης, σε μη κατάλληλο χώρο και χωρίς την προβλεπόμενη ιατρική κάλυψη, εκθέτοντας σε κίνδυνο τους συμμετέχοντες.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις οικία του 30χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας.

Η προανάκριση ενεργείται από το Α΄Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.”.

Βίντεο δείχνει δύο άνδρες να παλεύουν στο πάρκο του Ηρακλείου:

Το χρονικό της δράσης στο παρκάκι της Θερίσου

Η υπόθεση αφορά τις παράνομες αναμετρήσεις που στήνονταν σε εβδομαδιαία βάση σε πάρκο της οδού Λεβίνου στη Θέρισο του Ηρακλείου, εκεί όπου λίγες ώρες νωρίτερα έπαιζαν μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, οι αγώνες διαφημίζονταν μέσω αναρτήσεων στο Facebook και διεξάγονταν με γάντια του μποξ, διαιτητή και δεκάδες θεατές περιμετρικά, με υπόνοιες ακόμη και για στοιχήματα, ενώ οι διοργανωτές τοποθετούσαν «τσιλιαδόρους» στη γύρω περιοχή για να ειδοποιούν εγκαίρως σε περίπτωση προσέγγισης περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ., προκαλώντας έντονη αναστάτωση στους κατοίκους.