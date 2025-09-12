Στην εξιχνίαση μιας στυγερής δολοφονίας που είχε γίνει στα τέλη του περασμένου Ιουλίου σε αγροτική περιοχή στο Καπελέτο του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, με θύμα 29χρονο εργάτη, προχώρησε η Ασφάλεια Πύργου του νομού Ηλείας.

Δράστης της δολοφονίας του αλλοδαπού ένας άλλος αλλοδαπός (συνελήφθη) ο οποίος με κίνητρο τη ληστεία σκότωσε και έκρυψε κάτω από τσίγκους το θύμα του.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων, σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Το έγκλημα είχε διαπραχθεί στις 23 Ιουλίου.

Από το υλικό της προανάκρισης προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος σκότωσε το θύμα προκαλώντας του συντριπτικά κατάγματα στο κεφάλι του με ξύλινο κοντάρι, και στη συνέχεια κάλυψε τη σορό του με τσίγκους και παλέτες, προφανώς για να δυσκολέψει τον εντοπισμό του.

Εικάζεται πως το πιθανότερο κίνητρο της δολοφονίας ήταν τα χρήματα, καθώς το θύμα είχε μαζί του 3.000 ευρώ την ημέρα του φόνου, τα οποία δεν εντοπίστηκαν.

Η αρχική αυτοψία στο σημείο του εγκλήματος έγινε από τους αστυνομικούς του ΑΤ Βουπρασίας, οι οποίοι εντόπισαν τη σορό του νεκρού άνδρα καθώς και τμήμα του ξύλινου κονταριού, το οποίο κατέσχεσαν ως πειστήριο.

Ακολούθησε η προσεκτική μελέτη και αξιοποίηση των ευρημάτων και των αποτελεσμάτων από τις εργαστηριακές εξετάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά και των μαρτυρικών καταθέσεων. Παράλληλα, έγινε χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών, η οποία συνέβαλε στην διαλεύκανση της υπόθεσης.