Προσήχθη το βράδυ της Πέμπτης (23/4) και ανακρίνεται ο φερόμενος ως δολοφόνος του 27χρονου Θεόφιλου που βρέθηκε χθες νεκρός στο Πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο. Πρόκειται για άνδρα 20 ετών, ο οποίος εμφανίστηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, στη ΓΑΔΑ, μαζί με δικηγόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία του φονικού φαίνεται ότι ήταν τα μάτια μιας νεαρής κοπέλας. Οι Αρχές είχαν βρει πρώτα την κοπέλα, η οποία παραδέχτηκε ότι το προηγούμενο διάστημα διατηρούσε σχέση με το θύμα. Όπως όλα δείχνουν, το ζευγάρι χώρισε πρόσφατα αλλά ο 27χρονος δεν το είχε αποδεχτεί και συνέχισε να την ενοχλεί. Για αυτό είχε κλειστεί ραντεβού στο πάρκο για να βρεθεί μια λύση.

Παρών στο σκηνικό ήταν και ένας φίλος του δράστη, τον οποίον εντόπισαν οι αστυνομικοί και τους περιέγραψε τι συνέβη. Εν συνεχεία, κατευθύνθηκαν στο σπίτι του 20χρονου, όμως δεν τον βρήκαν εκεί. Από ό,τι φαίνεται, όμως, ο νεαρός πληροφορήθηκε ότι τον ψάχνουν οι Αρχές και πως θα ήταν καλύτερα να παραδοθεί.

Πάλεψε σώμα με σώμα με τον δολοφόνο του

Αργά το μεσημέρι της Πέμπτης (23/4) πραγματοποιήθηκε η νεκροτομή του 27χρονου Θεόφιλου, γιου του Ταξίαρχου, Γιώργου Χαλυβόπουλου, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/4) στο πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο. Ο ιατροδικαστής που πραγματοποίησε τη νεκροτομή στον 27χρονο, διαπίστωσε ότι το θανατηφόρο τραύμα ήταν στο ύψος της καρδιάς απο νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) και είχε και άλλα χτυπήματα στο σώμα του. Ο Θεόφιλος πάλεψε, ήλθε σε σωματική επαφή με τον δολοφόνο του.

Τι βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών

Τα ρούχα του, τα οποία έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, είναι πολύ πιθανόν να έχουν πάνω τους DNA και αποτυπώματα του δράστη. Το επόμενο χρονικό διάστημα ανάμενονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

Από την ιατροδικαστική εξέταση, οι αστυνομικοί θέλουν να μάθουν τη φορά του μαχαιριού που χτύπησε θανάσιμα τον 27χρονο, καθώς από αυτό το πολύ σημαντικό στοιχείο, μαζί με κάποια άλλα που ερευνούν, θα οδηγηθούν στο να έχουν μια εικόνα για το ύψος του δράστη.

Ο Θεόφιλος είχε τηλέφωνο τελευταίας τεχνολογίας και εκτιμάται ότι οι Αρχές θα καταφέρουν να το ανοίξουν, ώστε από τα μηνύματα και τις τελευταίες κλήσεις που δέχτηκε να μπορέσουν σε πρόσωπα, τα οποία θα οδηγήσουν στο να πέσει φως στη μυστηριώδη υπόθεση.

Ένα άλλο σημείο που στέκονται οι Αρχές είναι οι κάμερες στην περιοχή που σημειώθηκε η δολοφονία αλλά και η ευρύτερη περιοχή, ώστε να εντοπιστεί κάποιο στιγμιότυπο που να δείχνει τον δράστη είτε να πλησιάζει, είτε να αποχωρεί από το τεράστιο πάρκο, έκτασης 72 στρεμμάτων