Συνελήφθη ένας 17χρονος για τον θάνατο συνομήλικού του στο Λουτράκι.

Πριν από λίγο ο νεαρός δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από την ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας»ο θύτης και το θύμα είχαν δώσει ραντεβού προκειμένου να λύσουν μια διαφωνία που είχαν σχετικά με μια ζημιά που είχε γίνει σε μοτοσικλέτα. Στη συνέχεια λογομάχησαν και τότε ο 17χρονος χτύπησε με μαχαίρι τον συνομήλικό του και τον 19χρονο φίλο τους που ήταν μπροστά στο επεισόδιο.

Παράλληλα οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τη μητέρα του δράστη, για παραμέληση ανηλίκου.