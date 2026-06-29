Στη σύλληψη ενός 28χρονου υπηκόου Τουρκίας, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο πληρωμένος εκτελεστής του 25χρονου ομοεθνούς του στα Εξάρχεια, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές τις πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, από έμπειρους αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της νεοσύστατης Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΔΑΟΕ).

Ο 28χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε τελικά στην περιοχή της Καλλιθέας, κατηγορείται επίσημα για τη δολοφονία του 25χρονου, καθώς και για παράλληλες παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοδαπών.

Το «Συμβόλαιο» μέσω Telegram και η διαδρομή του εκτελεστή

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε το παρασκήνιο της δολοφονίας, το οποίο συνδέεται με τη διαβόητη τουρκική εγκληματική οργάνωση «Νταλτονάρ».

Άγνωστοι προσέγγισαν τον 28χρονο μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής Telegram και του προσέφεραν το ποσό του 1 εκατομμυρίου τουρκικών λιρών, περίπου 18.000 ευρώ, με μοναδικό όρο να ταξιδέψει στην Ελλάδα και να δολοφονήσει τον 25χρονο.

Η πρώτη του απόπειρα να περάσει παράνομα τα ελληνικά σύνορα, απέτυχε. Ωστόσο, επέμεινε, και με τη δεύτερη προσπάθεια, κατάφερε να εισέλθει στη χώρα.

Ο συλληφθείς, ταξίδεψε αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Εκεί, του απέστειλαν ψηφιακά μια φωτογραφία του 25χρονου, βάσει της οποίας ξεκίνησε τον εντοπισμό και την παρακολούθηση του θύματος.

Το ανθρωποκυνηγητό και τα κρησφύγετα

Μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης, ο δράστης κατέφυγε αμέσως σε ένα σπίτι στα Εξάρχεια, όπου άλλαξε ρούχα και στη συνέχεια, ξεκίνησε να αλλάζει διαρκώς τοποθεσίες διαμονής. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετακόμιζε σε νέο κρησφύγετο, κάθε πέντε ημέρες.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν στην Καλλιθέα, ακριβώς τη στιγμή που σχεδίαζε τις τελευταίες λεπτομέρειες για την παράνομη επιστροφή του στην Τουρκία.

Τι συνέβη το βράδυ της εκτέλεσης

Η δολοφονία διαπράχθηκε το βράδυ της 13ης Ιουνίου 2026, στα σκαλάκια που οδηγούν στον λόφο του Στρέφη.

Οι περίοικοι αναστατώθηκαν από τουλάχιστον πέντε διαδοχικούς πυροβολισμούς και κάλεσαν την Άμεση Δράση.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συγκέντρωσε η Αστυνομία, ο δράστης εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 25χρονο και διέφυγε τρέχοντας προς το εσωτερικό του λόφου.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή, ενώ στο σημείο του εγκλήματος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πέντε κάλυκες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλλιστική εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγείται πλέον ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.