Μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχές της Αττικής, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε από το 2021 και φέρεται να εμπλέκεται σε απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και σε υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει σε οκτώ συλλήψεις, μεταξύ των οποίων βρίσκονται λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» για λογαριασμό της οργάνωσης.

Αρχηγικό μέλος ο Φίλιππος Καμπούρης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να κατείχε αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και η σύζυγός του.

Οι Αρχές διερευνούν τη δράση των εμπλεκομένων και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να πραγματοποιούνταν οι οικονομικές απάτες.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να προχωρούσαν στη σύσταση εταιρειών χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους», δηλαδή πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων.

Στη συνέχεια, οι εταιρείες λειτουργούσαν χωρίς να καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικές οφειλές.

Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι επιχειρήσεις διέκοπταν τη λειτουργία τους, αφήνοντας πίσω απλήρωτες υποχρεώσεις προς τον ασφαλιστικό φορέα.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να απέφευγε συστηματικά την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Στα 6,5 εκατ. ευρώ η συνολική ζημιά

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικονομική ζημιά που αποδίδεται στη δραστηριότητα της οργάνωσης εκτιμάται συνολικά σε 6,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, η ζημιά για τον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται σε 5 εκατ. ευρώ.

Οι έρευνες της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων συνεχίζονται, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης και να διερευνηθεί ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.