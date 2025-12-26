Στα χέρια των Διωκτικών Αρχών είναι εδώ και λίγη ώρα ο γιος της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου.

Πρόκειται για την χήρα του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ και γνωστού πλαστικού χειρουργού Γιάννη Παπαδόπουλου.

Η 87χρονη είχε βρεθεί απανθρακωμένη μέσα στο διαμέρισμα της στο Κολωνάκι στην οδό Λυκαβηττού τον Ιανουάριο του 2022. Ωστόσο, το πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και του ιατροδικαστή έδειξε ισχυρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε «μικρή ποσότητα αιθάλης από τη φωτιά στο διαμέρισμα και ηρεμιστικά σε μεγάλη συγκέντρωση».

Την προηγούμενη Τετάρτη αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών πήγαν στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και έκαναν έρευνα στο σπίτι του 60χρονου γιου της για εντοπισμό τυχόν επιβαρυντικών στοιχείων.

Τις επόμενες μέρες κλήθηκε στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ και έδωσε ανωμοτί κατάθεση για την υπόθεση.

Αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ώστε να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης βάσει του οποίου συνελήφθη.

Από ατύχημα σε δολοφονία

Για σχεδόν τέσσερα χρόνια, στο περιβάλλον της ηλικιωμένης χήρας του γνωστού πλαστικού χειρουργού και πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, επικρατούσε η εκδοχή του ατυχήματος.

Η φωτιά αποδιδόταν στο ότι η 87χρονη, γνωστή για τη συνήθειά της να καπνίζει, αποκοιμήθηκε με αναμμένο τσιγάρο, προκαλώντας άθελά της την πυρκαγιά. Ακόμη και στενά συγγενικά της πρόσωπα πίστευαν πως έχασε αρχικά τις αισθήσεις της από τις αναθυμιάσεις και στη συνέχεια τη ζωή της.

Η εικόνα όμως του χώρου δεν επιβεβαίωνε αυτή την εκδοχή. Η σφοδρότητα της πυρκαγιάς και η εκτεταμένη καταστροφή στο διαμέρισμα δεν μπορούσαν να εξηγηθούν από ένα απλό ατύχημα. Τα ευρήματα των πραγματογνωμόνων του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής αποδείχθηκαν καθοριστικά, καθώς κατέδειξαν ότι τόσο το σώμα της γυναίκας, όσο και ο περιβάλλων χώρος είχαν διαβραχεί με μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού, πριν εκδηλωθεί η φωτιά.

Η συγκεκριμένη μέθοδος, σύμφωνα με τους ειδικούς, παραπέμπει ευθέως σε προσχεδιασμένη ενέργεια. Στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία ανέλαβαν την εξέταση των ρούχων του θύματος, ταυτοποίησαν το εύφλεκτο υγρό ως βενζίνη. Τα στοιχεία έδειξαν ότι κάποιος περιέλουσε τη γυναίκα και στη συνέχεια προκάλεσε την ανάφλεξη.

Ιδιαίτερη σημασία είχαν και τα τοξικολογικά αποτελέσματα που αποκαλύφθηκαν από την εκπομπή. Στον οργανισμό της 87χρονης ανιχνεύθηκε ηρεμιστική ουσία, ενώ το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της ήταν μόλις 5% – ένδειξη που αντιστοιχεί σε καπνίστρια και όχι σε άτομο που πέθανε από εισπνοή καπνού πριν απανθρακωθεί.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν τους ερευνητές σε ένα σαφές συμπέρασμα: η γυναίκα δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει. Προηγήθηκε η θανάτωσή της, ακολούθησε η περιλούση με βενζίνη και στη συνέχεια ο εμπρησμός, με στόχο να εξαφανιστούν τα ίχνη του εγκλήματος.

Ποιος ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, γεννήθηκε το 1924 στη Σαμοθράκη. Σπούδασε ιατρική στην Αθήνα και το Λονδίνο και ήταν πλαστικός χειρουργός. Στην Κατοχή εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ και τον ΕΛΑΣ, ενώ το 1947 εξορίσθηκε στην Ικαρία. Επί χούντας διετέλεσε μέλος του Προεδρείου της Δημοκρατικής Άμυνας. Το Αύγουστο του 1969 συνελήφθη και φυλακίστηκε μέχρι το 1973.

Υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη των Νέων Δυνάμεων οι οποίες συνεργάστηκαν με την Ένωση Κέντρου το 1974, και μέλος του Προεδρείου τους. Διετέλεσε βουλευτής Έβρου με την Ένωση Κέντρου – Νέες Δυνάμεις από το 1974 ως το 1977. Το 1979 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο εκλέχθηκε βουλευτής Έβρου το 1981 και το 1985.

Διετέλεσε υπουργός Βορείου Ελλάδος από τον Ιούλιο του 1985 μέχρι το Φεβρουάριο του 1987, στη δεύτερη κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Τον διαδέχθηκε ο Στέλιος Παπαθεμελής. Επίσης υπήρξε διοικητής του Λαϊκού Νοσοκομείου, μέλος και αντιπρόεδρος της ΚΕΑΔΕΑ, μέλος της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κ.α. Πέθανε το 2007 σε ηλικία 83 ετών.