Λογαριασμούς με την Αστυνομία και την Δικαιοσύνη “άνοιξε” ο γιος του γνωστού τραγουδιστή Σωκράτη Μάλαμα σήμερα το πρωί, ο οποίος επιτέθηκε σε αστυνομικό. Όλα ξεκίνησαν στο κέντρο της Αθήνας, και ειδικότερα στο Μοναστηράκι, όταν Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ θέλησαν να κάνουν έναν έλεγχο στον νεαρό ο οποίος, όπως λένε οι πληροφορίες, δεν ήταν πολύ συνεργάσιμος.

Κάποια στιγμή άρχισε να φωνάζει, να κλωτσά και να βρίζει τους αστυνομικούς που προσπαθούσαν να τον βάλουν στο περιπολικό. Τότε ο νεαρός Γιάννης Μάλαμας, ο οποίος είναι το μικρότερο σε ηλικία από τα παιδιά του γνωστού καλλιτέχνη, είναι και ο ίδιος μουσικός, εμφανίζεται σε συναυλίες μαζί με τον πατέρα του και όλοι κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικό μουσικό ταλέντο, έριξε μια….κουτουλιά στον αστυνομικό με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πρόσωπο ελαφρά.

Στη συνέχεια ο…αψής καλλιτέχνης οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για “βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες”.

Όσο για τον Αστυνομικό της ΟΠΚΕ μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ δεν φαίνεται να είχε κάτι σοβαρό.