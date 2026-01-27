Αργά το απόγευμα της Τρίτης (27/1) συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, καθώς και ο επικεφαλής της βραδινής βάρδιας και ο τεχνικός ασφαλείας για την τραγωδία στα Τρίκαλα.

Σημειώνεται πως ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης παρουσιάστηκε μόνος του στο Αστυνομικό Τμήμα.

Και οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό και πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Ειδικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), συλλέγουν κρίσιμα στοιχεία από τον χώρο της τραγωδίας, ενώ στόχος των Αρχών είναι η πλήρης αποσαφήνιση των συνθηκών και των ακριβών αιτίων που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Μετά τον εντοπισμό και της πέμπτης εργαζόμενης, που αγνοούνταν, οι αρμόδιες Αρχές προχωρούν στον καθαρισμό των εγκαταστάσεων, προκειμένου να διευκολύνουν την έρευνα των πραγματογνωμόνων και των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια της έκρηξης και μέσα από τις καταθέσεις όσων βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1).

Ο ιδιοκτήτης και τα στελέχη συνελήφθησαν μετά την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, η τραγωδία φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου και ισχυρή έκρηξη στον χώρο όπου βρίσκονταν οι φούρνοι του εργοστασίου.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τις συλλήψεις

Συλλήψεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χώρο επιχείρησης στα Τρίκαλα

Συνελήφθησαν σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2026, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), τρεις (3) ημεδαποί, για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, σε χώρο επιχείρησης στην Δ/Ε Μεγάλων Καλυβίων του δήμου Τρικκαίων.

Οι ανωτέρω κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων.