Χειροπέδες πέρασαν οι άνδρες της αστυνομίας σε δραπέτη το βράδυ της Τετάρτης 1η Οκτωβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν τον 40χρονο με καταγωγή από την Τυνησία στην συμβολή των οδών Αλκαμένους και Ηπείρου και τον συνέλαβαν.

Υπενθυμίζουμε πως το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, σήμανε συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς απέδρασε ο 40χρονος κρατούμενος από τα Δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας.

Ο Τυνήσιος κατάφερε να διαφύγει περίπου στις 19:30, κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στα δικαστήρια. Ο άνδρας κατηγορείται για κλοπή και διάθεση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.