Ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, για παράβαση του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα, περί επικίνδυνης οδήγησης.

Όπως έγινε γνωστό, ο συλληφθείς εντοπίστηκε να οδηγεί το αυτοκίνητό του, μάρκας Lamborghini, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην περιοχή της Αργυρούπολης, στο ύψος του «Συγκροτήματος Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας».

Υπογραμμίζεται ότι στο συγκεκριμένο σημείο το όριο ταχύτητας είναι μόλις 70 χλμ./ώρα, ενώ ο επιχειρηματίας έτρεχε με την Lamborghini με … 216 χιλιόμετρα, υπερβαίνοντας το όριο ταχύτητας κατά … 146 χλμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνδρες της Τροχαίας που ήταν σε μπλόκο με ραντάρ στην Αργυρούπολη, δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν να περνάει από μπροστά τους το supercar του επιχειρηματία, με τον οδηγό να έχει αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Ο 56χρονος οδηγός, επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης γνωστής αλυσίδας φούρνων, συνελήφθη στην έδρα του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής και ακολούθως οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) 2 οδηγοί αυτοκινήτων, οι οποίοι κατελήφθησαν να κινούνται σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι αμφότεροι οι κατηγορούμενοι, κινούμενοι με αυτοκίνητα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής είχαν υπερβεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.