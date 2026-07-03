Στη σύλληψη ενός 29χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Πέμπτης (02/07).

Ο συλληφθείς κατηγορείται ότι προκάλεσε σοβαρό ατύχημα στην εσωτερική περιφερειακή οδό, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του δρόμου, εγκαταλείποντας στη συνέχεια το σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, η δαγκάνα του γερανοφόρου οχήματος που οδηγούσε ο 29χρονος, προσέκρουσε με σφοδρότητα στα σιδερένια δοκάρια προστασίας του δαπέδου της γέφυρας Πανοράματος.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της πρόσκρουσης:

Κυκλοφοριακό χάος και ζημιές σε οχήματα

Η πρόσκρουση είχε ως αποτέλεσμα να αποκολληθούν και να πέσουν στο οδόστρωμα μεταλλικές δοκοί και οικοδομικά υλικά, καταλαμβάνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Από την πτώση των υλικών προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε δύο διερχόμενα επιβατικά αυτοκίνητα, χωρίς ωστόσο να καταγραφεί κάποιος τραυματισμός οδηγού ή επιβάτη.

Δείτε το βίντεο με πλάνα από το σημείο, μετά το συμβάν:

Σύμφωνα με το thestival.gr, εξαιτίας του συμβάντος, η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη πλήρως και στα δύο ρεύματα, προκαλώντας κυκλοφοριακό «έμφραγμα» με ουρές χιλιομέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες προχώρησαν σε εκτροπές της κίνησης των οχημάτων προς εναλλακτικές διαδρομές για την αποσυμφόρηση της κατάστασης.

Δείτε βίντεο με τη μαρτυρία του ανθρώπου, που η γέφυρα έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του:

Η σύλληψη και αποκατάσταση του δρόμου

Αμέσως μετά την πρόσκρουση, ο 29χρονος οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε το σημείο και εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από τους αστυνομικούς στην περιοχή της Πυλαίας, όπου και συνελήφθη.

Μετά την απομάκρυνση των σιδερένιων δοκών και των υπόλοιπων υλικών από το οδόστρωμα από τα αρμόδια συνεργεία, η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε πλήρως και στα δύο ρεύματα του Περιφερειακού, με την κίνηση να ομαλοποιείται σταδιακά.

Διαδοχικά πλήγματα στο οδικό δίκτυο από βαρέα οχήματα

Το σοβαρό συμβάν στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης με το γερανοφόρο όχημα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων οδικών ατυχημάτων, όπως αυτό που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αμφιθέας, στο Παλαιό Φάληρο στις 13 Μαΐου.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μια μπετονιέρα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα, προκαλώντας άμεση διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα από το ύψος της οδού Αιάντος έως την οδό Αχιλλέως, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Συγγρού.

Και στα δύο περιστατικά, η απρόσεκτη καθοδήγηση των μεγάλων οχημάτων είχε ως αποτέλεσμα το άμεσο κυκλοφοριακό «έμφραγμα» κεντρικών αρτηριών και την κινητοποίηση των αρχών για την εκτροπή των οχημάτων.

Ωστόσο, στην περίπτωση της Αθήνας, οι τεχνικές υπηρεσίες αντιμετώπισαν επιπλέον δυσκολίες, καθώς, η κολόνα υπέστη ανεπανόρθωτη ζημιά και κρίθηκε αναγκαίο να κοπεί για λόγους ασφαλείας.