Στα χέρια της Τροχαίας Πειραιά, βρίσκεται ο 46χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο άνδρα, ο οποίος κινούνταν με πατίνι στη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης (03/10).

Ο συλληφθείς, αλβανικής καταγωγής, ομολόγησε την εμπλοκή του στο τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε στη διασταύρωση της Πέτρου Ράλλη με την οδό Αγίας Άννης.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας αβοήθητο το θύμα.

Ο 44χρονος, υπήκοος Μπαγκλαντές, μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Τζάνειο, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση, για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.