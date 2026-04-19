Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής στον οδηγό της μοτοσικλέτας που παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε την 16χρονη στη Λιοσίων, το απόγευμα του Σαββάτου.

Η αστυνομία τον αναζητούσε για μια ολόκληρη ημέρα, ενώ προηγουμένως είχε συλλάβει ακόμη τρεις για το τροχαίο. Ο άνδρας με καταγωγή από το Σουδάν συνελήφθη από τους άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ στην οδό Πατησίων, ο οποίος μάλιστα ισχυρίστηκε ότι πήγαινε στο Τμήμα για να παραδοθεί.

Δείτε νέο βίντεο από το τροχαίο – Οδηγός και συνοδηγός εγκατέλειψαν το νεαρό κορίτσι χτυπημένο στο οδόστρωμα:

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν νωρίτερα η ιδιοκτήτρια του δίκυκλου, ένας ακόμη άνδρας, καθώς και ο συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές. Οι συλλήψεις τους έγιναν για μια σειρά από αδικήματα, σύμφωνα με τις Αρχές, που σχετίζονται και με ψευδείς καταθέσεις.

Το νεαρό κορίτσι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται κρίσιμη από τους γιατρούς. Περαστικός που βρισκόταν στο σημείο κατέγραψε βίντεο, το οποίο παρέδωσε στις Αρχές και κατέθεσε ως μάρτυρας. Ο άνθρωπος έσπευσε να βοηθήσει την 16χρονη και ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ.

Από την άλλη πλευρά, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής έπεσαν στο οδόστρωμα, όμως γρήγορα σηκώθηκαν και τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας την 16χρονη αβοήθητη. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο του τροχαίου, εντόπισαν το κορίτσι σε βαριά κατάσταση, και το μετέφεραν στο ΚΑΤ.

Πώς έφτασαν στη σύλληψη του οδηγού

Το απόγευμα του Σαββάτου, η ιδιοκτήτρια της μηχανής πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα και δήλωσε ότι το όχημά της εκλάπη. Στη συνέχεια, η γυναίκα μαζί με ένα ακόμη άτομο που παρουσιάστηκε ως χρήστης του δίκυκλου, έδωσαν καταθέσεις για το τροχαίο, οι οποίες ήταν παραπλανητικές.

Λίγο αργότερα, παρουσιάστηκε στις Αρχές αυτοβούλως και ο συνοδηγός της μηχανής, ο οποίος κατέθεσε ότι μετά το ατύχημα εγκατέλειψαν το σημείο, χωρίς να βοηθήσουν την τραυματισμένη 16χρονη και χωρίς να καλέσουν την αστυνομία. Η κατάθεση του συνοδηγού ήταν εκείνη που βοήθησε την αστυνομία να εντοπίσει τον οδηγό, καθώς ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι τον γνώριζε από την εργασία του.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, αλλά και για παραβίαση υποχρεώσεων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

«Φαίνεται ότι υπάρχει σχέση μεταξύ τους»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε πως η αστυνομία αναζητεί τον οδηγό, «σύμφωνα με αυτά που έχουν αναφέρει οι τρεις συλληφθέντες. Γιατί ακολουθήθηκε μια περίεργη διαδικασία. Όχι μόνο οι υπαίτιοι του τροχαίου δεν ενημέρωσαν και δεν παρέμειναν στο σημείο, γιατί αυτό δείχνει και άλλα πράγματα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ένας οδηγός ο οποίος κινείται αρκετές ώρες στους δρόμους, είναι πιθανό να εμπλακεί και σε κάποιο τροχαίο. Σημασία έχει η συμπεριφορά του οδηγού και του εμπλεκόμενου μετά το τροχαίο, και το κατά πόσο παραμένει στο σημείο για να προσφέρει βοήθεια σε όποιον έχει τραυματιστεί. Στην περίπτωση αυτή έχει τραυματιστεί σοβαρά ένα ανήλικο παιδί, εγκατέλειψαν το σημείο ο οδηγός και ο συνοδηγός. Αναζητούμε τον οδηγό ο οποίος δεν είναι κάποιος από τους τρεις συλληφθέντες, σύμφωνα με αυτά που αναφέρουν οι ίδιοι. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται και δεν μένει μόνο σε αυτά που είπαν οι τρεις συλληφθέντες».

Η κ. Δημογλίδου σημείωσε ακόμη ότι φαίνεται να υπάρχει σχέση μεταξύ των συλληφθέντων, και μάλιστα «η ιδιοκτήτρια της μηχανής προέταξε να δηλώσει κλοπή για να φύγει ουσιαστικά οποιαδήποτε ευθύνη μπορεί να έφερε, επειδή παραχώρησε το όχημα σε κάποιον άλλον».