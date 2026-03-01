Σε εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ με την έγκυο που εντοπίστηκε νεκρή στον Κολωνό, το Σάββατο.

Η έρευνα της Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν κάτω από ποιες συνθήκες έφυγε η άτυχη γυναίκα.

Προσήχθη από χθες το βράδυ ο σύντροφος της γυναίκας, του οποίου η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη. Ο άνδρας επιμένει πως πρόκειται για ατύχημα, και όχι εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως στο σώμα της γυναίκας διαπιστώθηκαν μώλωπες, στοιχείο που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου της ενώ, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, το τραύμα στο κεφάλι της, δεν ταιριάζει με χτύπημα από πτώση.

Αυτή την ώρα, η Αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις από τον αδελφό και τον πατέρα του 38χρονου συντρόφου του θύματος, με σκοπό να «φωτίσει» τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες η νεκροτομή θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας, και στη συνέχεια, θα αποφασιστεί και η ποινική μεταχείριση του 38χρονου.

Η 31χρονη βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον σύντροφό της.

Ο 38χρονος ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες των διασωστών να την επαναφέρουν, η γυναίκα κατέληξε.