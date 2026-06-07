Τέλος στην πολυετή καταδίωξη του 55χρονου Ελληνοαυστραλού Τζέιμς Δαλαμάγκα (James Dalamangas) έβαλαν οι Ελληνικές Αρχές στο Αίγιο. Ο 55χρονος αποτελούσε έναν από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους στη λίστα της Interpol, καθώς κατηγορείται για τη δολοφονία ενός Έλληνα ομογενή στην Αυστραλία το 1999.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το 1999 σε νυχτερινό κέντρο του Σίδνεϊ. Το θύμα, ο ομογενής Γιώργος Γιαννόπουλος (George Giannopoulos), επιχείρησε να παρέμβει για να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες. Τότε, ο Δαλαμάγκας φέρεται να του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, καταφέρνοντάς του θανάσιμα πλήγματα με μαχαίρι.

Αν και η αυστραλιανή αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα, ο δράστης είχε ήδη προλάβει να διαφύγει, αλλάζοντας ήπειρο.

Ο Δαλαμάγκας κατέφυγε αμέσως στην Ελλάδα, επιλέγοντας ως κρησφύγετο την περιοχή της Αιγιάλειας, από όπου καταγόταν η μητέρα του (συγκεκριμένα από την Τέμενη). Εκεί, άλλαξε τα προσωπικά του στοιχεία και για 27 ολόκληρα χρόνια ζούσε ανενόχλητος σε χωριό της περιοχής, έχοντας στήσει τη μόνιμη κατοικία του υπό το ψεύτικο όνομα «Αντώνης Τζίμας».

Το χρονικό της σύλληψης του 55χρονου

Η αντίστροφη μέτρηση για τον 55χρονο καταζητούμενο ξεκίνησε τη στιγμή που έβγαινε από την κατοικία του, συνοδευόμενος από τον πατέρα του και τη σύντροφό του, όπου και ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς για έλεγχο. Όταν του ζητήθηκαν τα στοιχεία του, ο ίδιος επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές δίνοντας ψεύτικο όνομα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί, έχοντας ήδη συγκεκριμένες πληροφορίες για την πραγματική του ταυτότητα, δεν πείστηκαν και προχώρησαν στην προσαγωγή του.

Έπειτα από επίμονες και στοχευμένες ερωτήσεις κατά την ανάκριση, ο 55χρονος αναγκάστηκε τελικά να ομολογήσει ότι είναι το πρόσωπο που καταζητείται από τις Αρχές της Αυστραλίας.

Έρευνες στο σπίτι και τα επόμενα δικαστικά βήματα

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται στο σπίτι όπου διέμενε, με σκοπό να διαπιστωθεί αν είχε στην κατοχή του και άλλα πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης, πέρα από το ψευδώνυμο με το οποίο συστηνόταν στους κατοίκους της περιοχής. Μέχρι στιγμής, εντός της οικίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μια βαλίστρα, καθώς και ορισμένα αιχμηρά αντικείμενα.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Δευτέρα 8 Ιουνίου, ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Πάτρας, ενώ το προσεχές διάστημα θα δρομολογηθούν όλες οι προβλεπόμενες δικαστικές ενέργειες για την εξέταση του αιτήματος έκδοσής του στην Αυστραλία.

Ο διοικητής της Ασφάλειας Αιγίου, Ιορδάνης Μαγειράκης, ο οποίος είχε καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό της επιχείρησης, εξέφρασε δημόσια τα συγχαρητήριά του στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας για τη μεγάλη αυτή επιτυχία, δηλώνοντας: «Μια οικογένεια στην άλλη άκρη του πλανήτη αναζητούσε απαντήσεις 27 ολόκληρα χρόνια. Αυτές δόθηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας. Υποκλίνομαι στους συναδέλφους μου για την πολυήμερη αστυνομική επιχείρηση, η οποία έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, τη σύλληψη του καταζητούμενου. Η Αιγιάλεια είναι τυχερή που έχει τέτοιους αστυνομικούς».

Ο Τζέιμς Δαλαμάνγκας έχει ύψος 1.82, καστανά μαλλιά και μάτια και ένα τατουάζ με ελληνικά γράμματα στο δεξί του αντιβράχιο. Ο πατέρας του είναι από τον Γοργόμυλο Πρέβεζας.

Με πληροφορίες από το thebest.gr