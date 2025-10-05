Στα χέρια των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο υπ’ αριθμόν 1 ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας του 38χρονου άνδρα στη Δροσιά Αττικής στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο 29χρονος άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής (5/10) στη Ζάκυνθο, με τους αστυνομικούς να φθάνουν στα ίχνη του, αφού το θύμα της απόπειρας δολοφονίας στη Δροσιά τον είχε κατονομάσει από την πρώτη στιγμή.

Ο βασικός ύποπτος της απόπειρας δολοφονίας, σύμφωνα πάντα με τον 38χρονο άνδρα θύμα της επίθεσης, συνελήφθη απόψε το βράδυ στη Ζάκυνθο, όπου διαμένει και εργάζεται, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, είναι ο νυν σύντροφος της πρώην γυναίκας του θύματος, που κατάγεται από τη Ρουμανία, με με την οποία ο 38χρονος είχε αποκτήσει ένα παιδί.

Ο 29χρονος άνδρας που δουλεύει ως σεφ σε εστιατόριο της Ζακύνθου μεταφέρθηκε με αστυνομική συνοδεία στην Αθήνα όπου θα οδηγηθεί αύριο Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Όπως είπε ο 38χρονος, που νοσηλεύεται τραυματίας στο πόδι και την σπονδυλική στήλη, μετά τους οκτώ πυροβολισμούς που δέχτηκε, οι δύο άνδρες είχαν πολλές αντιδικίες με υποβολή εκατέρωθεν μηνύσεων, ενώ μια φορά ο συλληφθείς είχε αποπειραθεί να τον πατήσει και με το αυτοκίνητο.

Φωτό αρχείου