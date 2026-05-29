Στο πλαίσιο διενέργειας στοχευμένων και συστηματικών τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, συνελήφθη τις πρωινές ώρες της 28-5-2026 στα Άνω Λιόσια, από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), 51χρονος Έλληνας οδηγός φορτηγού οχήματος, για σκόπιμη επέμβαση στη συσκευή καταγραφής ταχύτητας (ταχογράφο).

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο του οχήματος και από την εξέταση των φύλλων καταγραφής ταχύτητας και της συσκευής του ταχογράφου διαπιστώθηκε ότι ο 51χρονος οδηγός είχε τοποθετήσει ειδικό μαγνήτη στη βαλβίδα κίνησης, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η δραστηριότητά του (ώρες οδήγησης και ανάπαυσης) καθώς επίσης να απενεργοποιείται και ο περιοριστής ταχύτητας του φορτηγού (κόφτης), καθιστώντας την κυκλοφορία του οχήματος επικίνδυνη για την ασφάλεια των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Γ’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ παράλληλα επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.