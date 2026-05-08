Στις 02:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής (8/5) επί της Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ύψος του Παναθηναϊκού σταδίου, συνελήφθη ένας 32χρονος οδηγός πατινιού, για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς πήγαινε ανάποδα, ενώ δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στην οδό Ερατοσθένους.

Στον 32χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο για κατανάλωση αλκοόλ πάνω από το επιτρεπτό όριο, καθώς στην πρώτη μέτρηση βρέθηκε να έχει 0,14 και στη δεύτερη 0,12.