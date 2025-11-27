Ο 20χρονος γιος του Ανδρέα Λοβέρδου συνελήφθη την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, στη Νέα Ερυθραία για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και τροχονομικές παραβάσεις, έπειτα από καταδίωξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα εκείνης της μέρας, αστυνομικοί έσπευσαν στο κλειστό Γυμναστήριο στη Νέα Ερυθραία, έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για άτομα που προκαλούσαν φθορές.

Εκεί, εντόπισαν δύο νεαρούς, οι οποίοι όμως τράπηκαν σε φυγή μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία τους. Μπήκαν τρέχοντας σε ένα λευκό αυτοκίνητο και επιχείρησαν να διαφύγουν. Στη συνέχεια, ακολούθησε καταδίωξη στα στενά της περιοχής.

Ο Δημήτρης-Παύλος Λοβέρδος, που ήταν ο οδηγός, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τον έλεγχο, παραβιάζοντας τουλάχιστον δύο «STOP», σε κατοικημένη περιοχή και μπαίνοντας ανάποδα σε ένα στενό, με κίνδυνο να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο.

Οι αστυνομικοί τους έκαναν σήμα επανειλημμένα, όμως σύμφωνα με μάρτυρα, αυτοί συνέχισαν να τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα.

Στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Σολωμού ο 20χρονος ακινητοποίησε το όχημα. Μαζί με τον φίλο του, που καθόταν στη θέση του συνοδηγού, βγήκε έξω και άρχισε να τρέχει στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη, όμως οι αστυνομικές αρχές τους εντόπισαν και σταμάτησαν εγκαίρως.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο γιος του πολιτικού έλεγε στους αστυνομικούς: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;».

Τελικά, οι Αρχές συνέλαβαν και τους δύο νεαρούς, 19 και 20 ετών αντίστοιχα, για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Επιπλέον, σε βάρος του υιού Λοβέρδου, που ήταν και ο οδηγός του οχήματος, βεβαιώθηκαν τροχονομικές παραβάσεις.

Οι δυο τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Είναι η δεύτερη φορά που ο Δημήτρης-Παύλος Λοβέρδος συλλαμβάνεται, καθώς οι Αρχές του είχαν περάσει χειροπέδες και τον Σεπτέμβριο του 2025, για παράβαση του νόμου περί όπλων.