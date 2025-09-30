Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (30/9/2025) από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού μία 40χρονη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε να οδηγεί το αυτοκίνητό της στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), παρά το γεγονός ότι της είχε ήδη αφαιρεθεί το δίπλωμα πριν από τέσσερις ημέρες, για την ίδια παράβαση.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η γυναίκα είχε υποπέσει στην ίδια ακριβώς παράβαση λίγες ημέρες νωρίτερα, οπότε και της είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας οδήγησης, για 40 ημέρες. Με βάση τις προβλέψεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), λόγω υποτροπής, της επιβλήθηκε νέο πρόστιμο ύψους 1.350 ευρώ, ενώ της αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για 18 μήνες.

Η 40χρονη οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.