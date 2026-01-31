Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (31/01), Αμερικανός μπασκετμπολίστας που παίζει στην Α.Γ.Ε Χαλκίδας.

Ο Ζακ Μπραίαντ εντοπίστηκε στη συμβολή της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό στο κέντρο της Αθήνας να μπαίνει σε γραμμές τρένου, κινούμενος για 300 μέτρα σε κατάσταση μέθης.

Σημειώνεται πως του έγιναν δύο έλεγχοι αλκοόλ, στους οποίους ξεπερνούσε το επιτρεπόμενο όριο, καθώς επίσης δεν κατείχε και τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Σε βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.