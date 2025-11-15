Επιμέλεια: Δημητρης Κουμουρτζής

Συνελήφθη βραδινές ώρες της Πέμπτης, (13/11), στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, 29χρονος Γεωργιανός, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, κατόπιν δικογραφίας του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, για υποθέσεις κλοπών από διαμερίσματα που είχαν λάβει χώρα τον Αύγουστο του 2020 και του 2022.

Μεταξύ άλλων, ο συλληφθείς είναι και ο δράστης της κλοπής που έγινε στο σπίτι της εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη, στην περιοχή της Ακρόπολης τον Αύγουστο του 2020

Από την Αστυνομία, προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας προέκυψε ότι ο συλληφθείς αποτελούσε μέλος διεθνούς μετακινούμενης εγκληματικής οργάνωσης (mobile organized crime group), που διέπραττε κλοπές από διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, στοχεύοντας περιοχές όπως η Ακρόπολη και το Κολωνάκι.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, επέλεγαν οικίες που θα τους απέφεραν το μέγιστο δυνατό κέρδος, ενώ προηγουμένως φρόντιζαν να παρακολουθούν τις κινήσεις των ιδιοκτητών για να βεβαιωθούν για την απουσία τους.

Χαρακτηριστικό της αποφασιστικότητας και του «επαγγελματισμού» που επεδείκνυαν ήταν ότι, δεν δίσταζαν να προχωρήσουν ακόμη και σε δύο διαρρήξεις στην ίδια πολυκατοικία, ενώ διέθεταν άρτια τεχνική κατάρτιση, παραβιάζοντας κλειδαριές χωρίς εμφανή ίχνη.

Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, η δράση τους εκτεινόταν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με τον συλληφθέντα να έχει απασχολήσει για παρόμοια αδικήματα στην Αυστρία, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν έγγραφα Αρχών Σλοβακίας, η προέλευση των οποίων ερευνάται.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχει διαπιστωθεί η εμπλοκή του συλληφθέντα, καθώς και δύο ακόμη άγνωστων συνεργών του, σε τρεις περιπτώσεις διαρρήξεων, από τις οποίες οι δύο στην ίδια πολυκατοικία τον Αύγουστο του 2020 και η τρίτη σε διαμέρισμα τον Αύγουστο του 2022.

Από τη σωματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-500- ευρώ και -100- δολάρια,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

κινητό τηλέφωνο και

ταυτότητα Αρχών Σλοβακίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία