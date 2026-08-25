Σημαντικές εξελίξεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας από Κυπριακά Μέσα Ενημέρωσης σχετικά με την υπόθεση της εκτέλεσης του Βαγγέλη Ζαμπούνη.

Όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα, στα κατεχόμενα της Κύπρου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 43χρονος Ρώσος υπήκοος Αλεξέι Σόκπα. Ο συλληφθείς αποτελούσε ένα από τα βασικά πρόσωπα που καταζητούνταν από τις ελληνικές Αρχές και την Interpol για την φονική επίθεση που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2024 στην περιοχή του Νέου Κόσμου, η οποία είχε αποδοθεί από την ΕΛ.ΑΣ. σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κυκλωμάτων της νύχτας.

Ο εντοπισμός του πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας, ενώ η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό και στις κυπριακές αρχές ασφαλείας.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε ενώπιον των λεγόμενων δικαστικών αρχών των κατεχομένων, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες που αφορούν την παράνομη διαμονή και την παραβίαση απαγορευμένης ζώνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο ύποπτος βρισκόταν παράνομα στην περιοχή για περισσότερες από 380 ημέρες. Οι τοπικές αρχές αποφάσισαν την τριήμερη κράτησή του, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής του και σε άλλες έκνομες δραστηριότητες.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Αστυνομία είχε δώσει στη δημοσιότητα τα πλήρη στοιχεία και τη φωτογραφία του Σόκπα στις αρχές Αυγούστου, θεωρώντας τον κομβικό κρίκο στην εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και τη δολοφονία του 44χρονου στον Νέο Κόσμο.

Υπενθυμίζεται πως η εκτέλεση Ζαμπούνη είχε γίνει στις 14 Ιανουαρίου του 2024 έξω από βενζινάδικο. Μόλις ο Ζαμπούνης βγήκε από το κατάστημα τον πλησίασαν «επαγγελματίες» εκτελεστές με βαρύ οπλισμό. Ένας εξ αυτών τον πυροβόλησε εξ’ επαφής.