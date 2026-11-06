Στη σύλληψη 43χρονου άνδρα αλβανικής καταγωγής, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για υπόθεση διπλής ανθρωποκτονίας που διαπράχθηκε τον Οκτώβριο του 2020 στο Λουτράκι, προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).

Ο εντοπισμός του κατηγορουμένου επετεύχθη έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας. Ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια, με τη συνδρομή της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσαν αποφάσεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, ληστεία κατά συρροή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά.

Οπλισμός, πλαστά έγγραφα και διεθνές ένταλμα

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα των Κάτω Πατησίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Πιστόλι ασημένιου χρώματος με ξύλινη λαβή

Δύο πλήρως λειτουργικές χειροβομβίδες και δύο πυροδοτικοί μηχανισμοί αυτών

Τρία ζευγάρια μεταλλικών χειροπεδών

Άδεια διαμονής έτερου προσώπου, η οποία έφερε τη φωτογραφία του 43χρονου

Επιπλέον, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, πλαστογραφία, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Μέσω του Τμήματος INTERPOL της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων από τις Αρχές της Αλβανίας για απόπειρα ένοπλης ληστείας κατά συναυτουργία.

Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, ληστείας, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων, περί παιγνίων και του Κ.Ο.Κ.

Συνελήφθη και μια 41χρονη γυναίκα για υπόθαλψη

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης συνελήφθη και μία 41χρονη γυναίκα ξένης καταγωγής, η οποία κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Και οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Το χρονικό του διπλού εγκλήματος στο Λουτράκι

Το στυγερό έγκλημα αποκαλύφθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020 στην περιοχή Φλάμπουρο του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, με θύματα μία 43χρονη γυναίκα ουκρανικής καταγωγής, εργαζόμενη ως μασέρ και τον 42χρονο φαρμακοποιό σύντροφό της.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν, λίγο πριν από τη 01:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε όχημα στο Λουτράκι. Οι έρευνες της Πυροσβεστικής έδειξαν ότι το καμένο αυτοκίνητο ανήκε στην 43χρονη, μητέρα μίας κοπέλας 20 ετών και πρώην σύζυγο γνωστού επιχειρηματία της Μυκόνου.

Ενώ οι αρχές αναζητούσαν την ιδιοκτήτρια, περίοικος ειδοποίησε την Αστυνομία αναφέροντας ότι έβλεπε αίμα να βγαίνει κάτω από την πόρτα του σπιτιού της στο Φλάμπουρο. Όταν οι αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο με εισαγγελική παραγγελία, αντίκρισαν τα δύο θύματα νεκρά σε λίμνη αίματος, φέροντας πολλαπλά και βαριά τραύματα στο κεφάλι.

Οι συνθήκες της επίθεσης και η διαφυγή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης και της προανάκρισης που είχε διενεργήσει το Τμήμα Ασφάλειας Κορίνθου:

Ο δράστης αιφνιδίασε το ζευγάρι μέσα στην οικία, χτυπώντας επανειλημμένα τα θύματα στο κεφάλι με ογκώδες αντικείμενο, χωρίς εκείνα να προλάβουν να αντιδράσουν.

Ακολούθως, κλείδωσε την εξωτερική πόρτα του σπιτιού με λουκέτο.

Διέφυγε από το σημείο χρησιμοποιώντας το όχημα της 43χρονης, στο οποίο λίγο αργότερα έβαλε φωτιά για να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Η υπόθεση είχε αποδοθεί εξαρχής σε «έγκλημα πάθους», με τις έρευνες να επικεντρώνονται στον πρώην σύντροφο της 43χρονης, οδηγώντας έπειτα από έρευνες στη σύλληψή του στα Πατήσια.