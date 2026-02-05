Στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης εντός στρατιωτικού χώρου. Όπως έγινε γνωστό, συνελήφθη με την κατηγορία της συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους.

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι από την δράση του συγκεκριμένου ατόμου προέκυψε κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής κρατείται επτασφράγιστο μυστικό ο χώρος και ο τρόπος δράσης του συλληφθέντα, καθώς και σε ποιους ενδεχομένως να έχει διαρρεύσει πληροφορίες στρατιωτικού περιεχομένου.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για την υπόθεση

««Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».