Συνελήφθη χθες (27/9) το απόγευμα σε περιοχή της Χαλκιδικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, άνδρας που κατηγορείται για απάτη.

Συγκεκριμένα το μεσημέρι του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη γυναίκα προσποιούμενος τον υπάλληλο εταιρείας τηλεφωνίας και ισχυρίστηκε ότι έχει συνεννοηθεί με τον γιό της να παραδώσει σε άτομο που θα ερχόταν σπίτι της όσα χρήματα και κοσμήματα έχει στη κατοχή της.

Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ενέργειας ήταν να αποσπάσουν από την ηλικιωμένη γυναίκα το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ όσο και κοσμήματα, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται με σκοπό την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και την διερεύνηση τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.