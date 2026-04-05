Στη σύλληψη μιας οικιακής βοηθού προχώρησαν στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Χίου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα, ρουμανικής καταγωγής, φέρεται να επιτέθηκε σε ηλικιωμένο άνδρα, τον οποίο φρόντιζε, χτυπώντας τον στο κεφάλι και στο πρόσωπο, ενώ παράλληλα έδεσε τα χέρια του σε μεταλλικό μέρος του κρεβατιού.

Καθοριστικής σημασίας για την αποκάλυψη της υπόθεσης υπήρξε βιντεοληπτικό υλικό που προσκόμισε στην Αστυνομία η κόρη του θύματος.

Το υλικό είχε καταγραφεί από κάμερα που η ίδια είχε τοποθετήσει στην οικία των γονιών της, όπου διέμεναν μαζί με την οικιακή βοηθό.

Όπως κατήγγειλε, παρόμοιο περιστατικό βίας σε βάρος της μητέρας της είχε σημειωθεί περίπου 20 ημέρες νωρίτερα, γεγονός που την οδήγησε στην εγκατάσταση του συστήματος καταγραφής.