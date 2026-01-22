Ο Ουκρανός που αναζητούνταν για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Τσιαντή, του ξενοδόχου στη Ρόδο, συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης, 22 Ιανουαρίου, στη Γερμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 64χρονου κατάφερε να διαφύγει τον Νοέμβριο του 2025, ταξιδεύοντας στο Μόναχο.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε, στις 13 Νοεμβρίου 2025 επιβιβάστηκε σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά και έκτοτε δεν επέστρεψε ξανά στο νησί της Ρόδου.

Στον Ουκρανό είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της εμφάνισής του στις αστυνομικές αρχές το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, για άλλη υπόθεση, τον οποίο και παραβίασε πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2025, αφού δεν έδωσε το «παρών».

Αν και αναζητήθηκε ώστε να εξεταστεί για την εν λόγω υπόθεση, διαπιστώθηκε ότι δεν έμενε πια στα δύο σπίτια που είχε δηλώσει στην αστυνομία ως τόπους διαμονής. Τότε, εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Ο 49χρονος δράστης είχε περάσει το κατώφλι της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου στις 12/5 του 2025, όπου είχε εξεταστεί ως μάρτυρας, καθώς τότε δεν είχαν συγκεντρωθεί τα στοιχεία που προέκυψαν στη συνέχεια σε βάρος του.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι γνωριζόταν με τον ξενοδόχο 3-4 χρόνια και τον τελευταίο καιρό έκανε εργασίες στο σπίτι και το ξενοδοχείο του, παραλείποντας να πει ότι είχαν συμφωνήσει να συνεργαστούν, κάτι που θα μπορούσε να κριθεί ύποπτο.

Τελευταία φορά, όπως είχε πει, τον είχε δει την ημέρα της Πρωτομαγιάς του 2025, το μεσημέρι, όταν τον πήγε να νοικιάσει τη μοτοσικλέτα, χωρίς να πει ότι είχε διανυκτερεύσει σπίτι του.

Παράλληλα, είχε διαψεύσει πως το ίδιο βράδυ έτρωγαν μαζί, αλλά είχε αναφέρει ότι ήταν σε άλλο μαγαζί με φίλους του. Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι του χρωστούσε 650 ευρώ για τις εργασίες που είχε κάνει, υποστηρίζοντας ότι ο 64χρονος δεν ήταν «νορμάλ» άνθρωπος, ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα, έλεγε πολλά ψέματα και έπινε πολύ αλκοόλ.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο Κωνσταντίνος Τσιαντής είχε εξαφανιστεί την 1η Μαΐου του 2025 από το σπίτι του στη Ρόδο και δύο ημέρες αργότερα, δηλώθηκε η εξαφάνιση του στο αστυνομικό τμήμα Ιαλυσού, από τη σύζυγό του, Οκσάνα Ζντανόβιτς.

Το τελευταίο στίγμα του 64χρονου εντοπιζόταν στην περιοχή της Λίνδου, με την ΕΛ.ΑΣ. να είχε ξεκινήσει ευρείες έρευνες σε συνεργασία με εθελοντές και την υποστήριξη της Γραμμής Ζωής, η οποία είχε εκδώσει Silver Alert.

Οι έρευνες διήρκησαν για τέσσερις ημέρες και ο ξενοδόχος βρέθηκε νεκρός σε χαράδρα στην περιοχή «Πασαούτια» της Παστίδας, καταπλακωμένος από τη μηχανή που είχε νοικιάσει.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη προδικαστικών δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία διάπραξης ανθρωποκτονίας.

Ο δράστης είχε σκηνοθετήσει τον τόπο που βρέθηκε η σορός του 64χρονου με σκοπό να παραπλανήσει τις Αρχές.

Η δικογραφία είχε υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.