Η Αστυνομία σχημάτισε δικογραφία εις βάρος άνδρα που είχε αφαιρέσει συνολικά 39 προϊόντα περιποίησης και αποπειράθηκε να κλέψει άλλα 3. Χθες (06-12-2025), το μεσημέρι στη Λάρισα, Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνέλαβαν έναν άνδρα για κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα. Λίγο νωρίτερα, ο δράστης προσπάθησε να αφαιρέσει από ράφι σούπερ μάρκετ τρία σαμπουάν, αλλά έγινε αντιληπτός.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Λάρισας, προέκυψε ότι ο ίδιος άνδρας στις 21 και 28 Νοεμβρίου του 2025, είχε επισκεφθεί το ίδιο κατάστημα και είχε αφαιρέσει συνολικά 39 σαμπουάν.