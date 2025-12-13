Ένα ειδεχθές έγκλημα είχε διαπράξει στη Δανία ο 35χρονος Αφγανός, που συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Ασφάλειας Αττικής, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης.

Το έγκλημα το είχε διαπράξει πριν από δύο χρόνια και συγκεκριμένα στις 24/8/2023, όταν μπήκε σε σπίτι στη Δανία και αρχικά χτύπησε έναν ομοεθνή του.

Στη συνέχεια πλησίασε γυναίκα, επίσης με καταγωγή από το Αφγανιστάν, και αφού τη χτύπησε με μεταλλικό μπουκάλι στο κεφάλι, τη στραγγάλισε.

Ο 35χρονος κατά τα έτη 2021 και 2022 είχε τελέσει, επανειλημμένα, το αδίκημα της απάτης.

Συγκεκριμένα, μίσθωνε καταλύματα Airbnb, προκειμένου να διαμένει, δίχως να καταβάλλει το αντίτιμο κατά τη λήξη της μίσθωσης.

Επίσης το 2023, αφαίρεσε δύο ρολόγια συνολικής αξίας 40.000 ευρώ, ενώ εμπλέκεται και σε απάτες μέσω διαδικτύου.