Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο 58χρονος Αλβανός πιστολέρο Α.Κ. ο οποίος συνελήφθη στη χώρα μας στο πλαίσιο της επιχείρησης «The Wanted».

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από συνεργασία μεταξύ της αλβανικής και της ελληνικής αστυνομίας,

Ο συλληφθείς καταζητούνταν διεθνώς αφού το Πρωτοδικείο Γενικής Δικαιοδοσίας του Φιέρι, στις 27 Ιουνίου του 2013 τον καταδίκασε σε 14 χρόνια φυλάκισης για τα ποινικά αδικήματα της «ανθρωποκτονίας από πρόθεση», καθώς και της «παράνομης κατοχής και παραγωγής όπλων, και πυρομαχικών».

Το 1999, ο 58χρονος κατά τη διάρκεια συμπλοκής με τρεις πολίτες πυροβόλησε αρκετές φορές εναντίον τους. Τότε ένα άτομο έχασε τη ζωή του και ακόμα δύο μέλη της οικογένειάς του νεκρού τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο καταζητούμενος ήταν άφαντος και είχε βρει καταφύγιο στην χώρα μας.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κράτηση στην Ελλάδα και έχουν κινηθεί οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες για την έκδοσή του στην Αλβανία, προκειμένου να εκτίσει την ποινή του.