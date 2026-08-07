Οι γερμανικές Αρχές συνέλαβαν τον 31χρονο Ηλία Εμινίδη, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που φέρονται να διαπράχθηκαν στην Ελλάδα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από στενή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση αφορά τις δολοφονίες των Γιάννη Σκαφτούρου, Ρουμπέτη και Μουζακίτη, ενώ ο συλληφθείς φέρεται να συνδέεται με τη «ρωσική μαφία».

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ο καταζητούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026, σε περιοχή της Γερμανίας, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή των διεθνών συνεργασιών των διωκτικών Αρχών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Εμινίδης φέρεται να ήταν μέλος της εγκληματικής οργάνωσης VOR V ZAKONE που δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας. Η συγκεκριμένη οργάνωση είχε εξαρθρωθεί τον Μάρτιο του 2025.

Σε βάρος του εκκρεμούσαν επίσης καταδικαστικές αποφάσεις για την ανθρωποκτονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, γνωστός με το ψευδώνυμο «Ζαμπόν», στις 14 Ιανουαρίου 2024, στην περιοχή του Νέου Κόσμου, καθώς και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εμπλεκόταν σε εκρήξεις και εμπρησμούς.

Παράλληλα, ο άνδρας αναζητούνταν με εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σωφρονιστικού υπαλλήλου, αλλά και για υπόθεση κατοχής πολεμικού τυφεκίου τύπου Kalashnikov.

Για τον συλληφθέντα έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες έκδοσής του στην Ελλάδα, ώστε να οδηγηθεί ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Ο πόλεμος της Greek Mafia με τη ρωσο-γεωργιανή μαφία για το λαθρεμπόριο τσιγάρων

Θύματα ενός πολέμου με μέλη της ρωσο-γεωργιανής μαφίας (VOR V ZAKONE) με αφορμή τον έλεγχο του λαθρεμπορίου τσιγάρων και καυσίμων φέρεται να έπεσαν ηγετικά στελέχη της εγχώριας ελληνικής μαφίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έπειτα από έρευνα προέκυψε πως ο Ελληνοουκρανός «’Eντικ», «αντιπρόσωπος» των «VOR V ZAKONE» στο λαθρεμπόριο τσιγάρων και καυσίμων σε όλα τα Βαλκάνια, φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών των Γιάννη Σκαφτούρου (Θείου Τζο), Βασίλη Ρουμπέτη (Ράμπο), Διονύση Μουζακίτη (Νιόνιου), ενδεχομένως και του Βαγγέλη Ζαμπούνη (Ζαμπόν).

Αν και συνελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου του 2024 στο Ντουμπάι, οι Αρχές της χώρας δεν τον εκδώσαν, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν εκδίδουν συλληφθέντες.

Μαζί του τότε είχε συλληφθεί και ο 41 ετών «Λεωνίδας» από το Ουζμπεκιστάν, υπαρχηγός της ομάδας του «Έντικ», ο οποίος και εκείνος αναζητείται με διεθνές ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή στις δολοφονίες των μελών της Greek Mafia.

Σημειώνεται ότι στο κινητό τηλέφωνο του Βασίλη Ρουμπέτη βρέθηκε φωτογραφία του «Λεωνίδα». Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ρουμπέτης τοποθέτησε βόμβα στο σπίτι του «Λεωνίδα» σε μια προσπάθεια να εκδικηθεί για τον θάνατο του Σκαφτούρου.

Οι εκτελέσεις που έγιναν η μία μετά την άλλη

Μετά την δολοφονία του «Θείου Τζο» στις 25 Απριλίου του 2022, οι αστυνομικοί είχαν περιγραφές, πως οι δράστες προέρχονταν από την Γεωργία.

Στις 2 Απριλίου 2023, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Ρουμπέτης τοποθέτησε βόμβα στο σπίτι του «Αντόν», στην Θεσσαλονίκη, πιθανόν για να εκδικηθεί για τον θάνατο του Σκαφτούρου.

Στις 7 Ιουνίου του 2023, δολοφονούνται από την ξένη εγκληματική οργάνωση, ο Βασίλης Ρουμπέτης και ο κουνιάδος του Διονύσης Μουζακίτης.

Τελευταίο, γνωστό, θύμα τους φέρεται να είναι ο Βαγγέλης Ζαμπούνης που δολοφονήθηκε με σχεδόν 100 σφαίρες έξω από το βενζινάδικό του στον Νέο Κόσμο.

Μπορεί από τις Ελληνικές Αρχές οι συλλήψεις να ξεπερνούν τις 50 τους τελευταίους μήνες, τα βασικά όμως στελέχη που έχουν μπει στο μικροσκόπιο για αυτές τις εκτελέσεις είναι ακόμα ελεύθερα.

Να σημειωθεί πως για τουλάχιστον 6 μήνες η ΕΛ.ΑΣ. προσπαθεί να βρει τρόπο προκειμένου οι υπεύθυνοι για τις δολοφονίες να εκδοθούν στη χώρα.

Οι τελευταίες πληροφορίες πάντως αναφέρουν πως το ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε υποβάλει αίτημα έκδοσης στις Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων του «Έντικ» και του «Λεωνίδα», και παρά το γεγονός ότι το ομοσπονδιακό κράτος αρχικά δεν ήταν θετικό στο να δώσει το πράσινο φως, φαίνεται ότι αλλάζει ρότα. Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι σύντομα αναμένονται εξελίξεις.

Η χαρτογράφηση των ξένων εγκληματικών οργανώσεων στην Ελλάδα

Πηγές υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας που είχαν μιλήσει παλαιότερα στη «Ζούγκλα», εξήγησαν ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει προκύψει από περιστατικά πως έχουν μόνιμη δραστηριότητα οι εξής ξένες εγκληματικές οργανώσεις:

Αλβανική «Μαφία»

Αλβανικά εγκληματικά δίκτυα ασχολούνται κυρίως με διακίνηση όπλων, διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση μεταναστών, trafficking, πορνεία, με εκβιασμούς αλλά και με πληρωμένα συμβόλαια θανάτου. Οι ομάδες αυτές, αλλά και μεμονωμένα μέλη, έχει προκύψει πως συνεργάζονται και με την Greek «Mafia» και στον τομέα της προστασίας νυχτερινών επιχειρήσεων, όχι όμως σε επίπεδο ηγεσίας.

Τουρκική «Μαφία»

Στη χώρα μας έχουν εντοπιστεί εγκληματικές ομάδες. Συγκεκριμένα οι οργανώσεις «Red Kit» και «Ντάλτον» που έχουν έδρα την Κωνσταντινούπολη και η οργάνωση «Budaklar». Τούρκικες εγκληματικές ομάδες, αλλά και αυτόνομα μέλη δραστηριοποιούνται κυρίως στη διακίνηση όπλων, ναρκωτικών, στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αλλά και στη διακίνηση μεταναστών. Έχει παρατηρηθεί πως τα χρήματα από πολλές τέτοιες δραστηριότητες επενδύονται στη χώρα μας. Τα τούρκικα εγκληματικά δίκτυα παρακολουθούνται στενά και για λόγους εθνικής ασφάλειας. Όσον αφορά τη συνεργασία τους με άλλες ξένες οργανώσεις εδώ στην Ελλάδα, έχει προκύψει συνεργασία σε δραστηριότητες με την Γεωργιανή Μαφία (VOR V ZAKONE), αλλά και με την Σερβική Μαφία. Επίσης έχει παρατηρηθεί αιματηρή διαμάχη μεταξύ των τουρκικών ομάδων σε ελληνικό έδαφος.

Σερβική Μαφία

Στην χώρα μας έχουν εντοπιστεί μέλη των σκληρών οργανώσεων «Σκάλιαρι», «Κάβατς», «Budva», «Saric Clan» και «καρτέλ Κότορ». Ασχολούνται κυρίως με επενδύσεις, ληστείες, διακίνηση όπλων και trafficking. Έχει προκύψει πως εμπλέκονται και σε πληρωμένα συμβόλαια θανάτου. Οι ομάδες των Σέρβων συνεργάζονται με τουρκικές εγκληματικές ομάδες και με μεμονωμένα εγκληματικά δίκτυα της Λατινικής Αμερικής. Με τα τελευταία κυρίως όσον αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών αλλά δεν ηγούνται. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως στη χώρα μας υπάρχουν μέλη των Σερβικών οργανώσεων που απλά μένουν χωρίς απαραίτητα να δραστηριοποιούνται ή κανονίζουν από εδώ τις υποθέσεις τους για άλλες χώρες. Επίσης έχει παρατηρηθεί αιματηρή διαμάχη μεταξύ των οργανώσεων αυτών σε ελληνικό έδαφος.

Οι «Σκάλιαρι» και «Κάβατς» προέρχονται από την περιοχή του Kότορ και δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών παγκοσμίως. Αρχικά ήταν ενοποιημένες ως μια κοινή εγκληματική οργάνωση γνωστή ως «Kotor Clan». Το 2014 όμως και έπειτα από την απώλεια 200 κιλών κοκαΐνης στην Ισπανία, διασπάστηκαν και έκτοτε βρίσκονται σε «πόλεμο» μεταξύ τους. Αυτό οδήγησε στη διάπραξη πλήθους ανθρωποκτονιών (περισσότερες από 70 ανθρωποκτονίες) σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

VOR V ZAKONE

Πρόκειται για τη ρωσόφωνη, όπως την αποκαλούν, Μαφία, η οποία έχει πυραμιδική δομή. Τα μέλη της αποτελούνται από 85% Γεωργιανούς, και τα υπόλοιπα είναι Ρώσοι, Ουκρανοί, Μολδαβοί και άλλες εθνικότητες. Πολλοί την αναφέρουν και ως Γεωργιανή Μαφία. Είναι μία από τις πιο επικίνδυνες Μαφίες που διατηρεί εγκληματικά «λιμάνια» σχεδόν σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

Από τις υποθέσεις και από τις έρευνες που έχουν γίνει, φέρεται να ηγούνται στη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων. Επίσης ασχολούνται με λαθρεμπόριο πετρελαιοειδών, με διακίνηση ναρκωτικών, με εκβιασμούς αλλά και trafficking. Mέλη της συγκεκριμένης Μαφίας έχουν απασχολήσει και για διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και για ληστείες. Επίσης παρατηρείται ξέπλυμα χρήματος, καθώς επίσης και εμπλοκή τους σε ανθρωποκτονίες.

Οι πηγές που μίλησαν στη «Ζούγκλα» ανέφεραν πως στην Ελλάδα έχουν εντοπιστεί περίπου 40 υψηλόβαθμα στην ιεραρχία μέλη. Επίσης στη χώρα μας γίνονται συναντήσεις (Shodka) όπου συζητάνε για τις δραστηριότητές τους και για την αναβάθμιση μελών τους στην ιεραρχία.

Η εγκληματική αυτή οργάνωση συνεργάζεται με τα τουρκικά εγκληματικά δίκτυα και διερευνάται η συνεργασία, αλλά και η σύγκρουση με ομάδες της Greek Mafia. Σημειώνεται πως πολλά αρχηγικά μέλη διαμένουν στη χώρα μας μόνιμα, αλλά δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες.

Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν συλληφθεί στην Ελλάδα 7 μέλη, ενώ ομάδες τους έχουν εξαρθρωθεί.

Ιταλική Μαφία

Στη χώρα μας δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής να δρουν μέλη Ιταλικών εγκληματικών οργανώσεων. Έχουν όμως συλληφθεί καταζητούμενα μέλη ιταλικών μαφιών. Ο Ιταλός Εισαγγελέας κατά της Μαφίας, Νικόλα Γκρατέρι σε αποκλειστική συνέντευξή του στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα έχει δηλώσει πως η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε αποθήκη ναρκωτικών. Αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει, όπως φέρεται να προκύπτει από έρευνες μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας, ναρκωτικά της Ντράνγκετα (μαφία της Καλαβρίας) διακινούν στη χώρα μας αλβανικές εγκληματικές οργανώσεις. Επίσης ναρκωτικά της Ντράνγκετα αποθηκεύονται εδώ, προκειμένου να διακινηθούν και σε άλλες χώρες. Να σημειωθεί πως η Μαφία της Καλαβρίας διακινεί το 85% της κοκαΐνης στην Ευρώπη. Παλαιότερα δραστηριότητα στη χώρα μας είχε η Μαφία της Απουλίας (Σάκρα Κορόνα Ουνίτα), κυρίως στη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων σε συνεργασία με τις αλβανικές οργανώσεις, σύμφωνα με ελληνικές πηγές και αναφορές της Ιταλικής DIA (Διεύθυνση Καταπολέμησης της Μαφίας). Σήμερα δεν εντοπίζεται πια κάτι τέτοιο. Αυτό όμως που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των εγχώριων Διωκτικών Αρχών αλλά και των Ιταλικών, είναι οι οικονομικές δραστηριότητες της Ντράνγκετα. Δηλαδή το ενδεχόμενο να ξεπλένει χρήμα στην χώρα μας μέσω επενδύσεων στην νόμιμη οικονομία.

Κινεζική «Μαφία»

Αν και οι διωκτικές Αρχές στη χώρα μας υποστηρίζουν πως υπάρχει παρουσία της Κινεζικής Μαφίας, οι υποθέσεις δείχνουν πως δεν καταγγέλλεται, και γι’ αυτό είναι πολύ δύσκολο να υπάρχουν πολλά στοιχεία δραστηριοτήτων. Όπως επισημαίνουν οι πηγές, κάποιες ομάδες ασχολούνται με προστασία κυρίως σε επιχειρήσεις Κινέζων εδώ, με διακίνηση μαϊμού προϊόντων, αλλά και με εισαγωγή πρώτων υλών για την Παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών.

Κουρδική «Μαφία»

Εγκληματικές ομάδες αποτελούμενες από Κούρδους έχουν κατά καιρούς απασχολήσει για διακίνηση όπλων και διακίνηση μεταναστών. Εκείνο όμως που επισημαίνουν περισσότερο οι Διωκτικές Αρχές είναι η συμμετοχή αυτών των ομάδων στη διακίνηση του ναρκωτικού των φτωχών (shisha), αλλά και σημαντικών ποσοτήτων ηρωίνης.

Άλλα ξένα εγκληματικά δίκτυα

Παρακάτω παρουσιάζονται εγκληματικά δίκτυα που κατά καιρούς έχουν παρουσία στη χώρα για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, χωρίς όμως να δραστηριοποιούνται μόνιμα.

Ρουμανικές ομάδες

Κατά καιρούς απασχολούν για κλοπές, ηλεκτρονικές, οικονομικές και τηλεφωνικές απάτες. Επίσης Ρουμάνοι συμμετέχουν σε ομάδες μπράβων, αλλά όχι σε επίπεδο ηγεσίας.

Ομάδες από τη Νάπολι

Πρόκειται για Ιταλούς, κυρίως από τη Νάπολι της Ιταλίας, οι οποίοι κάθε χρόνο επιλέγουν κοσμοπολίτικα νησιά της χώρας μας, προκειμένου να κλέψουν πλούσιους τουρίστες και τουριστικά καταλύματα.

Ομάδες Λατινικής Αμερικής

Πρόκειται για μεμονωμένα μέλη από χώρες της Λατινικής Αμερικής που αποτελούν ενδιάμεσους, προκειμένου να εισέλθουν ναρκωτικά στη χώρα, ή να περάσουν από τη χώρα με άλλον τελικό προορισμό. Κάποιοι μπορεί να συνεργάζονται με συγκεκριμένο καρτέλ ή να εκπροσωπούν καρτέλ. Δεν έχουν μόνιμη παρουσία στην Ελλάδα. Κατά καιρούς απασχολούν και για κλοπές. Αυτές οι ομάδες ή μέλη έχουν κυρίως συνεργασία με τις αλβανικές ομάδες στη διακίνηση των ναρκωτικών.

Ηell’s Angels

Πρόκειται για ένα διεθνές club, τα μέλη του οποίου έχουν απασχολήσει πολλές χώρες. Μέλη του club δίνουν το παρών και στην Ελλάδα και μεμονωμένα απασχολούν για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ομάδες από το Βιετνάμ

Οι πηγές που μίλησαν στη «Ζούγκλα» επισημαίνουν πως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πως ομάδες από το Βιετνάμ απασχολούν στη χώρα μας για καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης.

Ομάδες Ουκρανών – Ισραηλινών

Για πρώτη φορά εντός του 2024, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές παρατηρήθηκε πως ομάδες από την Ουκρανία συνεργάστηκαν με Ισραηλινές ομάδες για την διακίνηση μεθαμφεταμίνης και κεταμίνης.

Ομάδες από Αυστραλία

Έχει παρατηρηθεί πως κατά καιρούς απασχολούν για διακίνηση ναρκωτικών Ελληνοαυστραλοί.

Ροζ Πάνθηρες

Πρόκειται για άτομα από τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας και έχουν διεθνή δράση. Απασχολούν για ένοπλες ληστείες και διαρρήξεις. Στην Ελλάδα έχουν εντοπιστεί σε περιστατικά από το 2005 με συλλήψεις μελών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου. Τελευταίο χτύπημα στη χώρα μας έχει γίνει τον Δεκέμβριο του 2022 σε πασίγνωστη εταιρεία με ρολόγια στο κέντρο της Αθήνας. Το 2023 έγιναν συλλήψεις μελών τους στην Ελλάδα και το 2024 στην Ελβετία.

Όλες οι παραπάνω λοιπόν περιπτώσεις, είτε πρόκειται για εγκληματικές οργανώσεις ή για μεμονωμένες ομάδες ή αυτόνομα μέλη, αναμένεται να βρεθούν στο μικροσκόπιο της νέας Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Όπως ειπώθηκε όμως πριν, υπάρχουν και οι εγχώριες εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες οι οποίες έχουν κι αυτές τις δραστηριότητές τους και τον χώρο τους όπως:

Greek «Mafia»

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Δίωξης Εκβιαστών ο οποίος έχει μιλήσει αποκλειστικά για πρώτη φορά στην κάμερα της «Ζούγκλας», οι ελληνικές εγκληματικές ομάδες ηγούνται στην προστασία των επιχειρήσεων, το γνωστό «μπραβιλίκι». Επίσης, σύμφωνα με πηγές από υπηρεσίες δημόσιας ασφάλειας, απασχολούν για λαθρεμπόριο τσιγάρων, λαθρεμπόριο πετρελαιοειδών και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο μικροσκόπιο έχει μπει επίσης η συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις βενζινάδικων. Η Greek «Mafia» φέρεται να συνεργάζεται συχνά με τις αλβανικές εγκληματικές οργανώσεις, ενώ διερευνάται η εμπλοκή της με την Γεωργιανή Μαφία (VOR V ZAKONE) σε επίπεδο συνεργασίας, αλλά και σε επίπεδο σύγκρουσης.

Φατρίες Ρομά

Τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εγκληματικότητα των Ρομά έχει χτυπήσει κόκκινο στη χώρα. Άλλωστε στις εκθέσεις της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και στα report η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται. Κάποιες λοιπόν φατρίες Ρομά απασχολούν μόνιμα για διακίνηση ναρκωτικών, ληστείες, διακίνηση μαϊμού προϊόντων και τοκογλυφία. Επίσης οι ίδιες ομάδες φέρεται να ξεπλένουν βρώμικο χρήμα σε αγορές ακινήτων. Οι Ρομά απασχολούν και για «μπραβιλίκι», αλλά σε επιχειρήσεις δικές τους και μόνο. Όσον αφορά τις συνεργασίες έχει παρατηρηθεί πως συνεργάζονται σε χαμηλά επίπεδα με τις αλβανικές εγκληματικές ομάδες, αλλά και με την Greek «Mafia» κυρίως σε περιπτώσεις ξυλοδαρμών και διακίνησης ναρκωτικών. Συνεργασίες έχουν παρατηρηθεί και με ανεξάρτητες ομάδες ομογενών από τη Ρωσία σε ληστείες, διακίνηση ναρκωτικών και διακίνηση όπλων.