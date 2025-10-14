Συνελήφθη από την Αστυνομία, το απόγευμα της Τρίτης (14/10), στην Καλλιθέα, ο 22χρονος δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, ο οποίος πυροβόλησε και εκτέλεσε τον ιδιοκτήτη του camping και τον επιστάτη.

Πρόκειται για τον νεαρό που οδηγούσε το σκούτερ, με το οποίο έφτασε στο κάμπινγκ, με συνοδηγό έναν επίσης 22χρονο, ο οποίος παραδόθηκε σήμερα στη ΓΑΔΑ.

Τον δράστη, που έχει καταγωγή από τη Βρετανία, εντόπισαν αστυνομικοί και τον συνέλαβαν στην περιοχή της Καλλιθέας, έξω από το σπίτι που διέμενε με τον 22χρονο συνεργό του.

Νωρίτερα, οι Αρχές, είχαν προχωρήσει στην προσαγωγή του 22χρονου άνδρα που παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ το πρωί της Τρίτης, για την υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ.

Όπως αναφέρουν οι νεότερες πληροφορίες, στον άνδρα που πήγε νωρίτερα την Τρίτη αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ, μαζί με τον δικηγόρο του, οι Αρχές απέδωσαν ρόλο συνεργού του δράστη του στυγερού εγκλήματος, γι’ αυτό το λόγο και τον προσήγαγαν.

Ο 22χρονος που παραδόθηκε διακρίνεται ως συνεπιβάτης στο λευκό σκούτερ, στην περιμετρική οδό της Μεσσήνης και συγκεκριμένα στην εθνική οδό Τριόδου–Μεσσήνης, περίπου δύο ώρες πριν το διπλό φονικό. Οι αρχές εξετάζουν την ακριβή διαδρομή που ακολούθησαν, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες, είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό γνωστή.

Ο νεαρός άνδρας, φέρεται να είπε στην Αστυνομία, ότι το θύμα και ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά το καλοκαίρι του 2022, όταν είχε επισκεφτεί το κάμπινγκ και είχε γνωριστεί με τα θύματα.

Ο ίδιος, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι ήταν απλά ο συνοδηγός στο σκούτερ, που έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία νύχτα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος του, κ. Χαράλαμπος Λυκούδης, ο νεαρός άνδρας δεν έχει καμία συγγενική σχέση με τα δύο θύματα, ενώ όπως τόνισε, ο πελάτης του είχε στο παρελθόν μια οδυνηρή εμπειρία από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν από περίπου 3 χρόνια. Παράλληλα, ο κ. Λυκούδης ανέφερε ότι ο εντολέας του έχει ήδη υποδείξει στις αρχές τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας, ο οποίος είναι 22χρονος ημεδαπός με καταγωγή από τρίτη χώρα.

Την εκδοχή του ηθικού αυτουργού εξετάζουν οι αστυνομικοί, καθώς, όπως προκύπτει από την έρευνα, ο 22χρονος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με πρόσωπο από το περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Επίσης, από τη μοναδική μαρτυρία αναφορικά με τη στιγμή του εγκλήματος, δεν προκύπτει ότι ο δράστης της δολοφονίας ζήτησε χρήματα από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, πριν τον πυροβολήσει.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης του διπλού φονικού, που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης, ενώ απέξω ήταν ο 60χρονος επιστάτης.

Παρών ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη.

Ο ένοπλος πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει.

Όπως κατέθεσε ο ανιψιός, ο οποίος είδε όλη τη σκηνή, ο δράστης πυροβόλησε και αυτόν μια φορά, αλλά δεν τον πέτυχε και κατάφερε να διαφύγει.

Οι έρευνες της Δίωξης Ανθρωποκτονιών συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το διπλό φονικό στο κάμπινγκ

Υπενθυμίζεται ότι το φονικό σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στη ρεσεψιόν όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης μαζί με τον 60χρονο επιστάτη και επί χρόνια φίλο του.

Ο ένοπλος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει.

Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.