Η 46χρονη Ελένη Αργυρίου, που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην εμπρηστική επίθεση στην Marfin το 2010, συνελήφθη από τις βρετανικές Αρχές, καθώς το ένταλμα σύλληψής της είχε μετατραπεί σε διεθνές.

Οι Αρχές της Μεγάλης Βρετανίας πέρασαν χειροπέδες στην 46χρονη στο αεροδρόμιο, όπου εργάζεται και τις επόμενες ώρες αναμένεται για πραγματοποιηθεί η έκδοσή της στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζουμε ότι έχουν συλληφθεί ήδη οι δυο 42χρονοι, οι οποίοι είναι συγκατηγορούμενοί της για το φονικό περιστατικό στο υποκατάστημα της τράπεζας που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους.

«Είμαι αθώα»

Η Ελένη Αργυρίου είχε επικοινωνήσει με τη «Ζούγκλα» μέσω της δικηγόρου της και είχε δηλώσει πως θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να συνεργαστεί με τις διωκτικές Αρχές, ξεκαθαρίζοντας πως είναι αθώα.

Αναλυτικά η δήλωσή της:

«Δηλώνω ότι επιστρέφω στην Ελλάδα εθελούσια και διατίθεμαι στις Διωκτικές Αρχές για την όποια έρευνα κάνουν, έχοντας την ελπίδα για δίκαιη αντιμετώπιση, καθώς είμαι αθώα και δεν έχω τη παραμικρή σύνδεση με το άθλιο γεγονός της δολοφονίας των ανθρώπων της Marfin».

Οι ελληνικές Αρχές ενεργοποίησαν το διεθνές ένταλμα σύλληψης

Παρά το γεγονός ότι η 46χρονη είχε ισχυριστεί ότι θα επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα και θα είναι στη διάθεση της αστυνομίας, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση, οι ελληνικές Αρχές ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησής της μέσω «Ερυθράς Αγγελίας» της Interpol και έτσι συνελήφθη από τις Αρχές της Μεγάλης Βρετανίας.

Το μόνο που μένει τώρα είναι να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να εκδοθεί στην Ελλάδα, με σκοπό να οδηγηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που την βαραίνουν.

Η πραγματογνωμοσύνη 120 σελίδων του «ελληνικού FBI» που οδήγησε στις συλλήψεις

Το «Ελληνικό FBI» κατέθεσε στις ανακριτικές Αρχές 120 σελίδες λεπτομερούς πραγματογνωμοσύνης, που περιλαμβάνει η δικογραφία, και βάσει αυτής εκδόθηκαν μάλιστα και τα εντάλματα σύλληψης των φερόμενων δραστών της Marfin.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέδωσαν οι αξιωματικοί του «Ελληνικού FBI» στους Ανακριτές, ο εμπρησμός της τράπεζας φαίνεται πως ξεκίνησε από «πέντε μασκοφόρους». Έτσι είχαν ονομαστεί οι ύποπτοι από τους ανθρώπους που έζησαν από κοντά το φονικό περιστατικό που τον Μάιο του 2010 είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Από ένα φωτογραφικό άλμπουμ και από ψηφιακά αρχεία άλλων υποθέσεων, διαπιστώθηκε πως οι «μασκοφόροι» φορούσαν σακίδια, γυαλιά και καπέλα τα οποία ταυτοποιήθηκαν και αποτυπώθηκαν και σε φωτογραφίες από την ημέρα της τραγωδίας. Ειδικότερα, μεταξύ των 120 σελίδων, υπάρχει μία έκθεση στην οποία σημειώνεται πως τα σακίδια στις φωτογραφίες δεν θα μπορούσαν να είναι κάποιου άλλου, γιατί οι δράστες είχαν φροντίσει να κάνουν παρεμβάσεις, ώστε να φαίνονται δικά τους.

Οι αστυνομικές Αρχές θεωρούν ότι η επίθεση ήταν οργανωμένη και συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, χωρισμένα σε ομάδες με διακριτούς ρόλους, «δείχνοντας» ως πιο σημαντικούς δράστες τους «πέντε μασκοφόρους», από τους οποίους έχουν συλληφθεί οι τρεις, οι δύο 42χρονοι, και η 46χρονη γυναίκα που διαμένει πλέον στην Βρετανία.