«Βόλτα» με πιστόλι, χιλιάδες ευρώ και σύνεργα για χρήση ναρκωτικών ουσιών έκανε χθες το μεσημέρι ένας 33χρονος στο Μοσχάτο. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν το αυτοκίνητο του και θέλησαν να τον κάνουν έλεγχο. Όσο έψαχναν, έβρισκαν… Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– πιστόλι με γεμιστήρα,

-10- φυσίγγια,

-2- μαχαίρια,

– το χρηματικό ποσό των -7.575- ευρώ,

– χειροβομβίδα-ρέπλικα,

-2- καπνοσύριγγες ναρκωτικών ουσιών και

-3- κουτάλια με υπολείμματα ουσίας.

Οι αστυνομικοί μετέφεραν τον 33χρονο στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του «για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες». Ο 33χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.