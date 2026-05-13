Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε 45χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση βιασμού σε βάρος ανήλικής που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2023.

Ο καταζητούμενος είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για το βιασμό μιας κοπέλας σε περιοχή κοντά στην Ομόνοιας, αλλά διέφευγε της σύλληψης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 45χρονος είχε προσεγγίσει το 2023 το θύμα του με ένα χαρτοκόπτη προκειμένου να τη βιάσει, βιντεοσκοπώντας παράλληλα την πράξη του.

Στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, ο 45χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, οι οποίοι του πέρασαν χειροπέδες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ