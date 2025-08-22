Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 44χρονος αλλοδαπός ο οποίος κατηγορείται για κλοπή, ενώ είχε μπουκάρει και σε επιχείρηση

Σύμφωνα με πληροφορίες ό λα συνέβησαν χθες (21/8) το πρωί όταν ο δράστης «μπήκε» σε όχημα με σκοπό να κλέψει όμως η κίνησή του έγινε αντιληπτή και συνελήφθη άμεσα από τους άντρες της αστυνομίας.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση σε προγενέστερο χρόνο είχε διαρρήξει επιχείρησης «αρπάζοντας» το χρηματικό ποσό των 275 ευρώ.

Σε έρευνα έγινε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι κρότου, φυσίγγια και το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου

