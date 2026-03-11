Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης, 11 Μαρτίου, η υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και τη συνδρομή αστυνομικών των Τμημάτων Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, Δίωξης Ναρκωτικών, Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, διενεργήθηκαν έρευνες σε πέντε οικίες, ενώ προσήχθησαν εννιά άτομα από τα οποία το ένα (υπήκοος Τουρκίας) συνελήφθη, καθώς διωκόταν με «Ερυθρά Αγγελία» της INTERPOL Τουρκίας.

Όπως προέκυψε, έχει καταδικαστεί από τις τουρκικές Αρχές σε ποινή κάθειρξης 10 ετών, 6 μηνών και 15 ημερών για το αδίκημα της απάτης κατ’ εξακολούθηση (με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων, τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων).

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.