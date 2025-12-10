Συνελήφθη χθες 26χρονος Τούρκος στη Ρόδο για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προχώρησαν στη σύλληψη του εκτελώντας εντολή προσωρινής σύλληψης της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου, σε συνέχεια σήματος της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας που διαβίβαζε Ερυθρά Αγγελία της INTERPOL.

Ο Εισαγγελέας Εφετών ζήτησε την κράτηση του δράστη, επισημαίνοντας ότι ο 26χρονος δεν συναίνεσε στην έκδοσή του στις αρχές της Τουρκίας.

Η διάταξη του Εισαγγελέα για κράτηση ενεργοποιεί την παραμονή του στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τη συνεργασία των ελληνικών και διεθνών αρχών στην καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων, με την Interpol να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανίχνευση και σύλληψη των υπόπτων.

Πηγή: Δημοκρατική