Στη σύλληψη ενός Τούρκου υπηκόου στη Χίο, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία, προχώρησαν οι αρχές, έπειτα από παρακολούθηση από την ΕΥΠ και την Ασφάλεια του Λιμενικού Σώματος.

Σε βάρος του 61χρονου άνδρα εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Τουρκίας για ληστείες. Ωστόσο, σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Χίου, διατάχθηκε έρευνα για κατασκοπεία, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε και κατασχέθηκε τόσο στο σπίτι του, όσο και στον προβλήτα του λιμανιού, εξοπλισμός που ενδεχομένως να συνδέεται με αυτή τη δραστηριότητα (κιάλια, τηλεφακός, καθώς και πέντε κινητά τηλέφωνα).

Ο εξοπλισμός έχει ήδη αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να εξακριβωθεί πού και πώς χρησιμοποιούταν, ενώ υπό εξέταση βρίσκονται και οι επαφές του συλληφθέντος.

Πηγή: ΣΚΑΪ