Στη σύλληψη ενός Βραζιλιάνου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το πρωί της Δευτέρας 18/8, με την κατηγορία μεταφοράς μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης.

Ο συλληφθείς, που είχε φτάσει στην Αθήνα μέσω Παρισιού, προσπάθησε να εισαγάγει περίπου 100 μικροδέματα της ναρκωτικής ουσίας, τα οποία είχε καταπιεί.

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, αποκάλυψε ότι ο άνδρας είχε χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της κατάποσης για να μεταφέρει τα ναρκωτικά, μια επικίνδυνη και συχνά αποτελεσματική τεχνική, που όμως εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του.

Στο πλαίσιο του ελέγχου, οι Αρχές εντόπισαν τα μικροδέματα και προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του υπόπτου.

Η υπόθεση αναδεικνύει και πάλι τις διεθνείς διαδρομές που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τις ακριβείς συνθήκες της μεταφοράς και τυχόν συνεργασίες με άλλα κυκλώματα.

Ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες.