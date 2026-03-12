Ένα άτομο συνελήφθη την Πέμπτη, 12 Μαρτίου, στο Μαράθι της Σούδας ως ύποπτο για κατασκοπεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 58χρονο Πολωνό, που φέρεται να φωτογράφιζε τη βάση και τα πλοία και να έστελνε τις φωτογραφίες σε τοποθεσία στην πατρίδα του.

Ο άνδρας είχε εγκατασταθεί εδώ και μερικούς μήνες στην παραλία Μαράθι, που βρίσκεται πλησίον της ναυτικής βάσης.

Αφότου οι ανωτέρω πληροφορίες διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία και στο Λιμενικό, στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας προχωρήσαν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του Πολωνού αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία για κατασκοπεία.

Η σοβαρότητα της υπόθεσης θα αξιολογηθεί από την ΕΥΠ.